В Латвии могут повысить родительские взносы за обучение в музыкальных и художественных школах.

По словам министра, культурная отрасль не может оставаться в стороне от государственных реформ, поэтому ей также необходимы изменения. Отвечая на вопрос о возможном сокращении штатов, Пунтулис отметил, что отрасль должна быть готова к пересмотру своих масштабов. При этом он подчеркнул, что широкая сеть культурных учреждений имеет большое значение для Латвии как нации. Однако, по его мнению, необходимо оценить, насколько оправдано ее сохранение в каждом конкретном случае, опираясь на данные и достигнутые результаты. В отдельных местах, допустил министр, сокращения могут оказаться необходимыми, хотя реализовать их будет непросто.