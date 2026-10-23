В Латвии могут повысить родительские взносы за обучение в музыкальных и художественных школах
В Латвии могут объединить музеи, сократить расходы на культуру и повысить родительские доплаты за обучение в музыкальных и художественных школах. Об этом в эфире программы "Rīta panorāma" заявил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).
По словам министра, культурная отрасль не может оставаться в стороне от государственных реформ, поэтому ей также необходимы изменения. Отвечая на вопрос о возможном сокращении штатов, Пунтулис отметил, что отрасль должна быть готова к пересмотру своих масштабов. При этом он подчеркнул, что широкая сеть культурных учреждений имеет большое значение для Латвии как нации. Однако, по его мнению, необходимо оценить, насколько оправдано ее сохранение в каждом конкретном случае, опираясь на данные и достигнутые результаты. В отдельных местах, допустил министр, сокращения могут оказаться необходимыми, хотя реализовать их будет непросто.
Одним из возможных решений Пунтулис назвал объединение музеев, которые выполняют одни и те же функции. Также, по его словам, следует пересмотреть модели управления музеями.
В качестве примера министр привел Рундальский дворцовый комплекс, который получил статус производного публичного юридического лица. Пунтулис считает, что при организации работы учреждений культуры необходимо учитывать их способность самостоятельно зарабатывать деньги. Положение государственных и муниципальных капитальных обществ, по его словам, отличается от ситуации музеев, библиотек и архивов. Министр не исключил, что для этого потребуется изменить нормативные акты, чтобы капитальные общества могли оставлять себе большую часть собственных доходов.
Родительские взносы могут вырасти
Еще одним возможным способом решения финансовых проблем в сфере культурного образования Пунтулис назвал увеличение родительских доплат. Однако конкретных сумм он не озвучил, подчеркнув, что сначала необходимо провести анализ.
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При этом министр выступил за сохранение широкой сети учреждений культурного образования. По его мнению, принцип небольшой и эффективной государственной администрации нельзя автоматически распространять на культуру.
"Я определенно против маленькой и эффективной культурной отрасли. Культурная отрасль должна быть широкой", - заявил Пунтулис.
Он добавил, что эта широкая сеть начинается именно с культурного образования. Вместе с тем необходимо оценить, как распределить расходы между государством, самоуправлениями и родителями.
Министр признал кризис с зарплатами
Говоря об оплате труда, Пунтулис признал, что в культурной отрасли сложилась кризисная ситуация: в последние годы зарплаты не росли. Он утверждает, что в период, когда сам возглавлял Министерство культуры, повышение зарплат проводилось регулярно.
Представители культурной отрасли намерены в ноябре провести акцию протеста. На вопрос о том, удастся ли добиться заметного увеличения финансирования культуры в бюджете следующего года, министр конкретных обещаний не дал.
Он объяснил это неопределенностью вокруг состава будущего правительства и вопросом о том, будет ли сам участвовать в бюджетных переговорах. По словам Пунтулиса, называть конкретные суммы было бы некорректно по отношению к возможному следующему министру культуры. При этом он пообещал сделать все возможное для укрепления отрасли.