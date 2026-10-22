В Совете по общественным СМИ глубоко разочарованы решением Сейма: что произошло
Совет по общественным электронным средствам массовой информации (SEPLP) выразил глубокое разочарование нежеланием большинства депутатов Сейма обсуждать вопросы управления Латвийским общественным СМИ (LSM). Совет также с сожалением констатирует, что большинство парламентариев проигнорировало призыв SEPLP и сотрудников LSM не продвигать в срочном порядке существенные поправки, касающиеся организационной структуры общественного СМИ.
В SEPLP подчеркивают, что изменения законодательства, регулирующего деятельность общественных СМИ, требуют тщательной оценки, широкого обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и соблюдения принципов независимости общественных СМИ.
Однако большинство депутатов Сейма поддержало поправки, предусматривающие сохранение Службы новостей Латвийского радио и Службы новостей Латвийского телевидения в качестве отдельных, не объединенных между собой и редакционно независимых структурных подразделений. При этом вопрос был рассмотрен всего за несколько дней, уже на этапе подготовки законопроекта к окончательному чтению.
Таким образом, уходящий Сейм создал нежелательный прецедент, когда поправки, касающиеся организационной структуры государственного предприятия, принимаются в срочном порядке, без углубленного обсуждения.
Кроме того, установленная срочность не позволяет президенту Латвии вернуть принятые поправки в Сейм на повторное рассмотрение.
Совет напоминает, что закон об общественных СМИ гарантирует их свободу от политического, экономического вмешательства, влияния отдельных групп интересов и других форм давления.
По мнению SEPLP, действия Сейма противоречат духу закона, который закрепляет особый статус общественного СМИ и его независимость от политического вмешательства. При этом не было возможности полноценно оценить ни необходимость предложенных изменений, ни их влияние на управление LSM и его дальнейшее развитие.
В SEPLP считают, что вопросы внутренней структуры общественного СМИ необходимо решать с уважением к принципам управления LSM как единой организацией, его редакционной независимости и праву самостоятельно выбирать наиболее подходящие способы организации работы для выполнения поставленных задач.
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В качестве положительного примера совет приводит процесс сохранения исторических названий Латвийского радио и Латвийского телевидения. Тогда благодаря неспешному диалогу, в том числе достижению компромисса между сотрудниками LSM в рамках дискуссионных форумов, удалось найти решение, которое одновременно учитывает историческую идентичность обоих СМИ и обеспечивает дальнейшее развитие LSM как единого общественного СМИ.
В SEPLP убеждены, что доверие к управлению общественным СМИ формируется благодаря диалогу, взаимному уважению и четкому пониманию ответственности и независимости учреждений, а не поспешным действиям законодателей.
Совет по общественным электронным СМИ намерен и впредь защищать независимость общественного СМИ, его устойчивое развитие и такую модель управления, которая позволит LSM выполнять общественный заказ в интересах общества.