В Совете по общественным СМИ глубоко разочарованы решением Сейма: что произошло

Однако большинство депутатов Сейма поддержало поправки, предусматривающие сохранение Службы новостей Латвийского радио и Службы новостей Латвийского телевидения в качестве отдельных, не объединенных между собой и редакционно независимых структурных подразделений. При этом вопрос был рассмотрен всего за несколько дней, уже на этапе подготовки законопроекта к окончательному чтению.