Хитрый работодатель не сможет обмануть эстонскую Инспекцию труда.
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В стране ЕС обязали оплачивать работникам дополнительный час при переходе на зимнее время
В ночь на воскресенье, 25 октября, страны ЕС переходят на зимнее время - в четыре утра стрелки часов переводят на час назад. В этой связи эстонская Инспекция труда заявила: для работников ночных смен это может означать дополнительный час работы, который работодатель обязан оплачивать. Об этом сообщает rus.err.ee.
Инспекция труда Эстонии напоминает, что перевод часов сам по себе не увеличивает установленную продолжительность рабочей смены. Если обычная смена длится восемь часов, работник не обязан автоматически оставаться на работе девять часов.
Более продолжительная смена требует договоренности между работником и работодателем. Если такой договоренности нет, работник вправе закончить работу после восьми фактически отработанных часов.
При этом оплачивается каждый отработанный час. Если из-за перевода часов сотрудник вместо обычных восьми часов работает девять, ему должны заплатить за все девять часов.