Airbnb запретит хозяевам жилья заставлять гостей мыть посуду и выносить мусор
Отдых в арендованной квартире больше не должен заканчиваться уборкой. Airbnb объявил новые правила, ограничивающие перечень домашних дел, которые владельцы жилья могут поручать гостям. Они будут распространяться на бронирования, оформленные с 20 ноября 2026 года.
Хозяевам запретят просить постояльцев выполнять работу, требующую значительных усилий или времени, либо обычно входящую в обязанности уборщика. Среди примеров Airbnb называет мытье и раскладывание посуды, снятие постельного белья и вынос мусора за пределы территории жилья.
При этом небольшие просьбы сохранятся. Владелец сможет предложить гостям сложить использованную посуду в раковину, собрать полотенца или рассортировать отходы по предназначенным для этого контейнерам внутри помещения.
Еще одно изменение касается прозрачности условий. Все правила и просьбы должны быть опубликованы в специальном разделе объявления уже на момент бронирования. Дополнять их впоследствии сообщениями, устными указаниями или табличками в квартире хозяевам не разрешается. Самостоятельно назначать гостям штрафы также будет запрещено.
Однако Airbnb допускает исключения с учетом местных условий. Например, в районах обитания медведей обоснованной может оказаться просьба поместить мусор в защищенный от животных контейнер, а при ограничениях водоснабжения из-за засухи – сократить время приема душа.
Хозяева по-прежнему смогут устанавливать часы тишины, определять допустимое число ночующих и условия проживания с животными. За несоответствующие новой политике требования Airbnb сначала может попросить исправить объявление или вынести предупреждение. Если нарушение сохранится, платформа вправе разместить уведомление для гостей и снизить смотрибельность жилья в поиске.
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