Airbnb запретит хозяевам жилья заставлять гостей мыть посуду и выносить мусор

Еще одно изменение касается прозрачности условий. Все правила и просьбы должны быть опубликованы в специальном разделе объявления уже на момент бронирования. Дополнять их впоследствии сообщениями, устными указаниями или табличками в квартире хозяевам не разрешается. Самостоятельно назначать гостям штрафы также будет запрещено.