Латвия столкнулась с проблемой - большинство жителей не готовы защищать страну в случае войны
В пятницу, 23 октября, в Сейме эксперты обсудят причины, влияющие на готовность общества защищать государство, а также возможности повышения его устойчивости. Дискуссия состоится в рамках презентации результатов исследования Аналитической службы Сейма "Готовность жителей защищать государство в случае военной угрозы в странах Балтии и Финляндии".
"Исследование раскрывает тревожную картину готовности жителей Латвии защищать свою страну. И это предупреждение об уязвимости нашего государства. Поэтому мы должны говорить не только об укреплении военного потенциала страны, но и об уверенности общества и его готовности защищать свое государство. Нам необходимо проанализировать причины, влияющие на мотивацию людей, и принять меры, чтобы в случае необходимости мы все вместе были готовы защищать свободу и независимость Латвии, как это когда-то делали наши предки", - заявила заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица.
Проведенное Аналитической службой Сейма исследование показало, что лишь 37% жителей Латвии выразили готовность защищать свою страну в случае военной угрозы. Меняющаяся ситуация в сфере безопасности в регионе, в том числе полномасштабное вторжение России в Украину, свидетельствует о том, что безопасность государства зависит не только от военных возможностей, но и от устойчивости общества и готовности граждан участвовать в обороне страны.
Мероприятие откроют вступительными речами Занда Калниня-Лукашевица и председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис. Затем исследователь Аналитической службы Сейма Инта Круминя представит результаты исследования готовности жителей защищать государство в случае военной угрозы в странах Балтии и Финляндии.
Во второй части мероприятия эксперты обсудят, от чего зависит готовность людей защищать Латвию и как ее можно повысить. Участники дискуссии рассмотрят, насколько заявленная в опросах готовность соответствует реальным действиям людей в кризисной ситуации и достаточно ли жители информированы и подготовлены к действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Также речь пойдет о способах более активного вовлечения общества в оборону государства.
Читайте продолжение после рекламы
Экспертную дискуссию проведет Занда Калниня-Лукашевица. В ней примут участие ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш, полковник, начальник штаба Земессардзе Марекс Озолиньш, военный обозреватель Мартиньш Вердиньш, журналистка Кристине Гарклава и исследователь Аналитической службы Сейма Инта Круминя.