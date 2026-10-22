Латвия столкнулась с проблемой - большинство жителей не готовы защищать страну в случае войны

"Исследование раскрывает тревожную картину готовности жителей Латвии защищать свою страну. И это предупреждение об уязвимости нашего государства. Поэтому мы должны говорить не только об укреплении военного потенциала страны, но и об уверенности общества и его готовности защищать свое государство. Нам необходимо проанализировать причины, влияющие на мотивацию людей, и принять меры, чтобы в случае необходимости мы все вместе были готовы защищать свободу и независимость Латвии, как это когда-то делали наши предки", - заявила заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица.