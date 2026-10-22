ИИ уничтожит человечество? Руководитель Nvidia объяснил, почему не верит в этот сценарий

"Когда вы говорите, что это станет концом цивилизации, то, во-первых, это неправда", - заявил Хуанг на конференции Nvidia в Берлине. По его словам, подобные заявления действительно способны привлечь внимание общественности, однако они выдуманы и не имеют под собой оснований.