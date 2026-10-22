ИИ уничтожит человечество? Руководитель Nvidia объяснил, почему не верит в этот сценарий
Фото: AP Photo/Markus Schreiber
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступает с речью на мероприятии GTC компании в Берлине.
В мире

ИИ уничтожит человечество? Руководитель Nvidia объяснил, почему не верит в этот сценарий

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Искусственный интеллект может уничтожить человечество? Глава американского производителя микросхем и программного обеспечения Nvidia Дженсен Хуанг считает такие предупреждения выдумкой, призванной привлечь внимание.

"Когда вы говорите, что это станет концом цивилизации, то, во-первых, это неправда", - заявил Хуанг на конференции Nvidia в Берлине. По его словам, подобные заявления действительно способны привлечь внимание общественности, однако они выдуманы и не имеют под собой оснований.

Вопрос о том, представляет ли искусственный интеллект экзистенциальную угрозу для человечества, в последнее время вызывает острые дискуссии. Поводом для них стали, в частности, случаи, когда во время испытаний ИИ удавалось обходить предусмотренные механизмы контроля.

Однако Хуанг придерживается противоположной позиции. Он выступает за то, чтобы искусственный интеллект продолжал развиваться быстрыми темпами.

Выступая в Берлине, руководитель Nvidia призвал мировое сообщество относиться к искусственному интеллекту с ответственным оптимизмом.

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