В Риге грядет революция: в городе приступают к радикальной реформе системы общественного транспорта
Чтобы создать единую систему общественного транспорта во всей Рижской агломерации, Рижское самоуправление совместно с самоуправлениями Пририжья, отраслевыми министерствами и предприятиями, а также Европейским инвестиционным банком (EIB) начало разработку Плана мобильности Рижской агломерации (RMMP).
Город изменился - пора действовать
Представители и консультанты EIB на этой неделе посетили Рижское самоуправление и встретились с рабочей группой RMMP. Сотрудничество между Рижским самоуправлением и Европейским инвестиционным банком предусматривает консультации квалифицированных экспертов по транспорту и мобильности для формирования стратегических, методических и управленческих основ плана, обеспечивая его соответствие руководящим принципам Европейского союза и целям декарбонизации.
В столичном самоуправлении отмечают, что за последние десятилетия численность населения Рижской агломерации увеличилась, произошлось разрастание городской застройки, однако транспортная система за этими изменениями не поспевала. Поэтому особенно важна экспертная поддержка EIB в определении инвестиционных приоритетов, а также источников и стратегии финансирования.
Совместно с экспертами Европейского инвестиционного банка будет разработан план действий по реформированию общественного транспорта и реорганизована маршрутная сеть общественного транспорта Риги.
Будет проведен анализ парка автобусов и других видов общественного транспорта, потребностей в необходимой инфраструктуре и финансировании, определены основные инвестиционные приоритеты. Также будет разработана стратегия реализации и финансирования программы, обеспечивающая постепенный переход к общественному транспорту, соответствующему климатическим целям, к 2035 году.
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План необходимо разработать до конца 2027 года
План мобильности Рижской агломерации, на международном уровне известный под аббревиатурой SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan, представляет собой стратегический документ долгосрочного планирования. При разработке плана особое внимание уделяется согласованию транспортных сетей Риги и Пририжья, развитию экологичных способов передвижения и планированию инвестиционных проектов на основе данных.
Созданная рабочая группа анализирует нынешнюю ситуацию с мобильностью в сферах пешеходного движения и микромобильности, общественного транспорта, грузовой логистики, доставки, личного автотранспорта и мультимодальности. Результаты анализа помогут определить сценарии развития и приоритетные направления действий вплоть до 2050 года.
Разработчики проанализируют транспортные потоки, привычки жителей в передвижении и загрузку существующей инфраструктуры, а в дальнейшем организуют участие общественности.
План мобильности Рижской агломерации предполагается разработать и утвердить до конца 2027 года.
Основную территорию Рижской агломерации составляют Рига и Юрмала, а также Марупский, Олайнский, Кекавский, Саласпилсский, Ропажский и Адажский края. В зону ее влияния также входят Саулкрастский, Сигулдский, Огрский, Елгавский и Тукумский края, а также Елгава.
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