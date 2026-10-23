В Риге грядет революция: в городе приступают к радикальной реформе системы общественного транспорта

Представители и консультанты EIB на этой неделе посетили Рижское самоуправление и встретились с рабочей группой RMMP. Сотрудничество между Рижским самоуправлением и Европейским инвестиционным банком предусматривает консультации квалифицированных экспертов по транспорту и мобильности для формирования стратегических, методических и управленческих основ плана, обеспечивая его соответствие руководящим принципам Европейского союза и целям декарбонизации.