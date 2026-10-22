Не пропадут ли наши 11 млрд евро? В Латвии проверили угрозу для второго пенсионного уровня

Берзиньш подчеркнул, что здесь необходимо различать инвестиции в недвижимость за рубежом и средства латвийского второго пенсионного уровня. Сам факт того, что пенсионные управляющие могут вкладывать часть средств в финансовые инструменты, связанные с недвижимостью, еще не означает, что политические решения в отношении жилого фонда напрямую затронут пенсионные накопления латвийцев. "В материале упоминается и Нью-Йорк. Да, существуют фонды, связанные с недвижимостью, но это не означает, что они связаны с теми средствами, которые инвестируются во второй пенсионный уровень Латвии", - пересказал разговор Берзиньш.