Не пропадут ли наши 11 млрд евро? В Латвии проверили угрозу для второго пенсионного уровня
Новости о возможной национализации недвижимости в Берлине и Мадриде вызвали опасения по поводу того, не могут ли подобные решения затронуть и инвестированные пенсионные накопления второго уровня жителей Латвии.
Что происходит в Мадриде и Берлине?
Ведущий программы "Uz līnijas" на TV24 напомнил о событиях в Испании, где история пожилой женщины, которую инвестиционный фонд недвижимости пытался выселить из квартиры после резкого повышения арендной платы, вызвала волну протестов.
Ведущий также упомянул политические дискуссии в Берлине, где одним из предложений, получивших поддержку, стала национализация большого количества арендного жилья. На этом фоне возник вопрос: если государства ограничат деятельность фондов недвижимости или национализируют принадлежащие им объекты, не могут ли пострадать пенсионные накопления жителей Латвии, которые инвестируются через различные фонды?
11 млрд евро на втором пенсионном уровне
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш рассказал, что после прочтения подобных новостей сам решил проверить, насколько обоснованы подобные утверждения. "Когда я утром проснулся и увидел эту новость, особенно впечатляющую картинку, которая там была, мне стало не по себе. Я прочитал материал и решил выяснить, что на самом деле означает эта национализация, учитывая, что в нашем втором пенсионном уровне находится 11 миллиардов евро", - рассказал Берзиньш.
По его словам, он связался с ответственными учреждениями, в том числе с Банком Латвии, чтобы выяснить, могут ли события за рубежом повлиять на средства, накопленные жителями страны в рамках второго пенсионного уровня. Полученная информация позволила ему сделать вывод, что описанная в публикации угроза не соответствует действительности.
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Берзиньш подчеркнул, что здесь необходимо различать инвестиции в недвижимость за рубежом и средства латвийского второго пенсионного уровня. Сам факт того, что пенсионные управляющие могут вкладывать часть средств в финансовые инструменты, связанные с недвижимостью, еще не означает, что политические решения в отношении жилого фонда напрямую затронут пенсионные накопления латвийцев. "В материале упоминается и Нью-Йорк. Да, существуют фонды, связанные с недвижимостью, но это не означает, что они связаны с теми средствами, которые инвестируются во второй пенсионный уровень Латвии", - пересказал разговор Берзиньш.
Кто следит за пенсионными накоплениями латвийцев?
В Латвии пенсионные накопления второго уровня инвестируются в различные финансовые инструменты. Цель таких вложений - увеличить стоимость средств в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем участники системы могли получать более высокую пенсию.
За деятельностью управляющих пенсионными средствами следит Банк Латвии. Он контролирует, как размещаются накопления, и оценивает связанные с инвестициями риски. По словам Берзиньша, задача надзора заключается в том, чтобы управляющие действовали ответственно и не вкладывали деньги в неоправданно рискованные активы.
Депутат призвал жителей Латвии не делать выводов о судьбе своих пенсионных накоплений на основании тревожных заголовков, связывающих зарубежные политические дискуссии с латвийской пенсионной системой.
"Мы довольно быстро отреагировали на эту новость и проверили информацию. Когда человек читает такое, он может подумать: вот оно что, второй пенсионный уровень и все наши деньги пропали. Но я ссылаюсь на информацию Министерства благосостояния, Банка Латвии и специалистов: это не относится к пенсионным средствам второго уровня в Латвии", - подчеркнул Берзиньш.
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По его словам, оснований считать, что решения о национализации недвижимости в Германии или Испании сами по себе ставят эти деньги под угрозу, нет.