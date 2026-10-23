Названы профессии, для представителей которых в Латвии предлагают ввести досрочную пенсию
Длительное воздействие вредных факторов рабочей среды, высокая физическая и психоэмоциональная нагрузка, повышенный риск несчастных случаев характерны для целого ряда профессий. Поэтому Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) начал дискуссию о досрочном выходе на пенсию при большом трудовом стаже с сохранением полного размера пенсии.
Полная нелогичность
По мнению экспертов LBAS, досрочная пенсия по возрасту – возможность начать получать пенсию до достижения общеустановленного пенсионного возраста в размере 80–100% при трудовом стаже 40–45 лет – могла бы стать одним из решений, помогающих работникам сохранить здоровье к старости, поскольку по числу лет здоровой жизни Латвия занимает последнее место среди всех стран ЕС.
В частности, расчеты показывают, что, например, средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин, достигших 65 лет, может составлять всего 6,4 года, женщин того же возраста – 16,2 года, а средний показатель для обоих полов – 11,4 года. В то же время при расчете пенсии человеку, достигшему 65 лет, государство использует единый усредненный показатель для женщин и мужчин – 17,76 года, так называемый коэффициент G. Фактически это уменьшает размер ежемесячной пенсии, поскольку предполагается, что в среднем пенсионер будет получать ее почти 18 лет! Эта нелогичность свидетельствует о том, что работники вполне могут претендовать на досрочный выход на пенсию на два года раньше с выплатой значительно большей доли пенсии, чем 50%, а также на другие улучшения пенсионной системы.
А что в других странах?
LBAS проанализировал пенсионные системы других европейских стран - досрочный выход на пенсию при большом трудовом стаже – 35–45 лет – с небольшим уменьшением пенсии характерен почти для всех европейских стран: снижение составляет от 2,81% в Испании до 30,67% в Эстонии при выходе на пенсию в 60 лет со стажем 40 лет. Напомним, что в Латвии при досрочном выходе на пенсию размер выплаты уменьшается на 50%.
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В Бельгии общеустановленный пенсионный возраст составляет 66 лет, однако при стаже 44 года можно выйти на пенсию в 60 лет без уменьшения пенсии по возрасту. В Германии можно выйти на пенсию в 63 года при стаже 35 лет, при этом пенсия уменьшается на 14,4%.
Кому положено?
Эксперты также приводят примеры профессий, для которых можно бы предусмотреть досрочную пенсию: на железной дороге – машинисты и диспетчеры; в образовании – учителя специального образования, учителя физкультуры и дошкольные педагоги; в службе пробации – ведущие специалисты по пробации, возглавляющие отделы, старшие специалисты и специалисты по пробации; в энергетике – монтажники линий электропередачи; в торговле – продавцы, кассиры, работники торгового зала и грузчики.
Одновременно профсоюзы предложили обсудить и универсальное решение – предоставить всем возможность выходить на пенсию при трудовом стаже 40–45 лет с сохранением 80–100% размера пенсии. Возможны разные варианты. В частности, можно было бы рассмотреть возможность позволить работнику сократить нагрузку, например до 50%, одновременно получая соответствующую зарплату и часть пенсии – 50–80%.
Чиновники против
Представители Министерства благосостояния (LM) подтвердили наличие проблем, однако отметили, что решать их можно и другими способами. LM согласилось с утверждением LBAS о том, что минимальный стаж, необходимый для получения права на государственную пенсию, в Латвии является одним из самых высоких среди стран ЕС: в Латвии он составляет 20 лет, в Великобритании – 10 лет, в Германии – 15 лет.
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В целом представители LM скорее отрицательно отнеслись к предложениям LBAS. При этом LBAS подчеркивает, что продолжит начатую дискуссию и рассчитывает на серьезную поддержку работников.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Сейм принял решение, благодаря которому многие жители Латвии смогут увеличить свои пенсии.