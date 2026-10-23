Названы профессии, для представителей которых в Латвии предлагают ввести досрочную пенсию

В частности, расчеты показывают, что, например, средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин, достигших 65 лет, может составлять всего 6,4 года, женщин того же возраста – 16,2 года, а средний показатель для обоих полов – 11,4 года. В то же время при расчете пенсии человеку, достигшему 65 лет, государство использует единый усредненный показатель для женщин и мужчин – 17,76 года, так называемый коэффициент G. Фактически это уменьшает размер ежемесячной пенсии, поскольку предполагается, что в среднем пенсионер будет получать ее почти 18 лет! Эта нелогичность свидетельствует о том, что работники вполне могут претендовать на досрочный выход на пенсию на два года раньше с выплатой значительно большей доли пенсии, чем 50%, а также на другие улучшения пенсионной системы.