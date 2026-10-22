Судебный пристав и нотариус обвиняются в мошенничестве - оставили пенсионерку без квартиры и денег

Прокурор попросил суд назначить денежные штрафы бывшему судебному исполнителю Роланду Вейнбергсу и бывшему нотариусу Инге Муцинe за обман пожилой женщины. Вейнбергсу предложено назначить штраф в размере 39 000 евро и запретить ему в течение пяти лет занимать должности в государственном управлении. Для Муцини прокурор запросил штраф в размере 35 100 евро и аналогичный запрет сроком на четыре года. Обвиняемой Кристине Луценко прокурор попросил назначить пробационный надзор на три года, а Владимиру Осначу - лишение свободы на два года и четыре месяца. Уголовное дело обвиняемого Александра Сидоренко выделено в отдельное производство. Он неоднократно не являлся на судебные заседания, поэтому судья принял решение отделить его дело, чтобы ускорить рассмотрение обвинений в отношении остальных фигурантов. Рассмотрение дела Сидоренко о мошенничестве назначено в Рижском городском суде на 2 ноября в 13:00. Вейнбергс и Муцина больше не работают судебным исполнителем и нотариусом соответственно.