Судебный пристав и нотариус обвиняются в мошенничестве - оставили пенсионерку без квартиры и денег
Долг за коммунальные услуги составлял немногим более 1000 евро, но пожилая женщина лишилась единственного жилья. Теперь прокурор требует крупные штрафы для бывшего судебного исполнителя и экс-нотариуса, которых обвиняют в мошенничестве.
Прокурор попросил суд назначить денежные штрафы бывшему судебному исполнителю Роланду Вейнбергсу и бывшему нотариусу Инге Муцинe за обман пожилой женщины. Вейнбергсу предложено назначить штраф в размере 39 000 евро и запретить ему в течение пяти лет занимать должности в государственном управлении. Для Муцини прокурор запросил штраф в размере 35 100 евро и аналогичный запрет сроком на четыре года. Обвиняемой Кристине Луценко прокурор попросил назначить пробационный надзор на три года, а Владимиру Осначу - лишение свободы на два года и четыре месяца. Уголовное дело обвиняемого Александра Сидоренко выделено в отдельное производство. Он неоднократно не являлся на судебные заседания, поэтому судья принял решение отделить его дело, чтобы ускорить рассмотрение обвинений в отношении остальных фигурантов. Рассмотрение дела Сидоренко о мошенничестве назначено в Рижском городском суде на 2 ноября в 13:00. Вейнбергс и Муцина больше не работают судебным исполнителем и нотариусом соответственно.
Кроме того, в ходе судебных прений прокурор попросил удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда в размере 43 400 евро, взыскав эту сумму солидарно со всех обвиняемых. Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении остальных обвиняемых 11 ноября.
Вейнбергсу предъявлено обвинение в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Муцине - в служебном подлоге и мошенничестве. Сидоренко, Оснач и Луценко обвиняются в мошенничестве.
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Как сообщила прокуратура в пресс-релизе, в январе 2021 года Государственная полиция начала уголовный процесс по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, с использованием поддельного простого векселя было инициировано бесспорное принудительное взыскание, в результате которого под угрозой оказались денежные средства женщины 1932 года рождения. Речь шла о 28 000 евро, оставшихся у нее после продажи недвижимости на аукционе.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые аналогичным образом поступили и с другим человеком, родившимся в 1964 году. У него, как считает следствие, было похищено более 39 000 евро.
Ранее в передаче TV3 "Nekā personīga" рассказывалось, что несколько лет назад у пенсионерки Элеоноры Ляксы впервые возникли долги перед предприятием Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), однако тогда ей удалось их погасить. Позднее состояние здоровья женщины ухудшилось, ей стало трудно передвигаться. Одинокая пенсионерка все реже выходила из дома и забывала регулярно оплачивать коммунальные счета.
Два года назад RNP обратилось в суд из-за ее задолженности. Общая сумма долга составляла немногим более 1000 евро. Суд вынес решение в пользу предприятия, а исполнение решения поручили присяжному судебному исполнителю Вейнбергсу. Хотя судебный исполнитель имел право проверить банковский счет должницы, на котором на момент взыскания находилось около 8000 евро, он не списал деньги со счета. Вместо этого единственное жилье пожилой женщины выставили на аукцион. Квартиру пенсионерки продали на публичном аукционе за 30 700 евро. После погашения долга Ляксы перед RNP судебный исполнитель должен был перечислить оставшуюся сумму на счет пенсионерки, однако этого не произошло, сообщила в программе.
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Дальняя родственница пенсионерки — внучка ее сестры — во время уборки квартиры обнаружила несколько документов, в том числе вексель. В векселе было указано, что в апреле, через два месяца после утверждения результатов аукциона судом, пенсионерка якобы заняла 28 000 евро у некой 30-летней Кристины Луценко. Эта сумма совпадает с остатком средств от продажи квартиры, который судебный исполнитель должен был перечислить пенсионерке, отмечает Nekā personīga.
Согласно документу, вексель был оформлен в Иманте — в то время, когда пожилая женщина уже не могла самостоятельно выходить из дома. Как отмечает программа, даже без тщательной экспертизы подписи видно, что на векселе расписалась не Лякса, а кто-то неумело попытался подделать ее подпись.
Уже через две недели после предполагаемого оформления векселя Луценко потребовала вернуть деньги, обратившись к нотариусу Муцине, а затем в суд. Дело вновь попало к судебному исполнителю Вейнбергсу. По сообщению программы, ни одно из должностных лиц не проверило, не является ли вексель поддельным, и Вейнбергс уже перечислил 28 000 евро на счет Луценко в Великобритании.
Представитель Ляксы заявила программе, что действия присяжного нотариуса вызывают серьезные подозрения, поскольку он намеренно задержал перечисление денег на счет должницы, а затем средства были переведены третьему лицу с использованием счета Луценко, зарегистрированного за пределами Латвии.
В результате всего за несколько месяцев пожилая женщина осталась не только без квартиры, но и без денег, на которые могла бы приобрести другое жилье или хотя бы оплатить пребывание в доме престарелых, отметила программа.