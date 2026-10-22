Исследование показало, что, покупая подержанные авто, жители Латвии сильно рискуют

Также немного сократилась доля импортированных автомобилей. В этом году ввезенные из-за границы машины составили 69,8% всех зарегистрированных в Латвии транспортных средств против 70,5% годом ранее. Тем не менее эта доля по-прежнему остается одной из самых высоких в Европе. Средний возраст проверенных автомобилей немного изменился – с 11,4 года в прошлом году до 11,6 года в 2026-м.