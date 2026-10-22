Исследование показало, что, покупая подержанные авто, жители Латвии сильно рискуют
Почти 60% подержанных автомобилей, проверенных в этом году в Латвии, имели повреждения еще до того, как попали к новым владельцам. По уровню риска для покупателей наша страна - одна из худших в европейском рейтинге.
Компания carVertical опубликовала ежегодное исследование, в котором рынки подержанных автомобилей по всей Европе оцениваются по уровню риска для покупателей. В этом году Латвия занимает 21-е место среди 23 стран. Эстония расположилась на 19-м месте, Финляндия – на 4-м, а Польша – на 16-м.
За год ситуация существенно не изменилась
Средняя величина скрученного пробега в Латвии в этом году снизилась до 93 006 км – на 9,2% по сравнению с прошлогодними 102 435 км. Немного уменьшилась и доля автомобилей с поддельным пробегом – с 10,8% до 9,4%.
При этом история повреждений по-прежнему остается серьезной проблемой. У 58,5% автомобилей, проверенных в этом году в Латвии, обнаружены записи о повреждениях. Это близко к прошлогодним 59,2% и по-прежнему является одним из самых высоких показателей в индексе. Средняя стоимость ущерба существенно выросла – с 2754 до 3371 евро.
Также немного сократилась доля импортированных автомобилей. В этом году ввезенные из-за границы машины составили 69,8% всех зарегистрированных в Латвии транспортных средств против 70,5% годом ранее. Тем не менее эта доля по-прежнему остается одной из самых высоких в Европе. Средний возраст проверенных автомобилей немного изменился – с 11,4 года в прошлом году до 11,6 года в 2026-м.
Великобритания лидирует
Великобритания сохранила лидерство в индексе этого года. Только 2,4% проверенных автомобилей были ввезены из-за границы, а у 4% обнаружены признаки подделки пробега. Германия занимает 2-е место, Швейцария – 3-е. Финляндия и Франция замыкают пятерку лидеров, занимая соответственно 4-е и 5-е места.
Читайте продолжение после рекламы
"У стран, занимающих верхние строчки индекса, прослеживается определенная закономерность. Они меньше зависят от импорта, их экономика сильнее, а государственные структуры изначально делают автомобильные данные более доступными для покупателей. Это сочетание позволяет странам год за годом оставаться в верхней части рейтинга", – говорят эксперты.
Восточная Европа - самая рискованная
Украина, Болгария и Латвия в исследовании этого года стали тремя наименее прозрачными рынками подержанных автомобилей. Украина по-прежнему занимает последнее место, замыкая индекс с 2024 года. Импортированные транспортные средства составляют 76,3% всех проверенных в стране автомобилей – это самая высокая доля среди исследованных рынков. Высокая зависимость от импорта по-прежнему дает мошенникам наиболее простой способ скрыть реальное техническое состояние автомобиля.
Болгария в индексе этого года продемонстрировала одно из самых значительных изменений позиций, чему способствовали высокая доля автомобилей с поддельным пробегом (10,4%) и значительная доля поврежденных транспортных средств (42,8%). Латвия замыкает тройку стран в нижней части рейтинга. На ее положение в индексе по-прежнему влияют высокая доля ввезенных из-за границы автомобилей – 69,8%, а также доля транспортных средств с историей повреждений – 58,5%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что опрос обнаружил среди латвийских автоводителей одну нехорошую тенденцию.