На Латвию надвигается обширная зона дождей
В пятницу, 23 октября, погода в Латвии заметно испортится. Страну накроет обширная зона осадков, которая принесет дожди во все регионы, однако к вечеру ситуация начнет меняться.
В ночь на пятницу небо преимущественно будет облачным. После полуночи местами, главным образом на юго-западе страны, пройдут дожди, тогда как на востоке временами ожидаются прояснения. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +7...+11 градусов, а местами в восточных районах при ясном небе - до +4...+6 градусов.
В Риге ночь также будет облачной, утром ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, минимальная температура воздуха составит около +10 градусов.
В пятницу днем небо затянут облака, а с юго-запада территорию Латвии пересечет обширная зона осадков, которая принесет дожди по всей стране. После прохождения дождей во второй половине дня местами в западных и центральных районах ожидаются прояснения. Слабый или умеренный юго-восточный, восточный ветер, начиная с западных районов, постепенно сменится южным, юго-западным. Воздух прогреется до +9...+13 градусов.
В Риге день будет облачным и дождливым. Осадки прекратятся только вечером, после чего облака начнут рассеиваться. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, который во второй половине дня сменится южным, юго-западным. Температура воздуха сохранится на уровне около +10 градусов.