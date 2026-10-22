На Латвию надвигается обширная зона дождей

В ночь на пятницу небо преимущественно будет облачным. После полуночи местами, главным образом на юго-западе страны, пройдут дожди, тогда как на востоке временами ожидаются прояснения. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +7...+11 градусов, а местами в восточных районах при ясном небе - до +4...+6 градусов.