Казахстан отмечает 35-летие независимости с общим объемом привлеченных иностранных инвестиций в 469 млрд долларов

Не менее значительные изменения произошли в сфере инфраструктуры. В 2023-2025 годах строительные, реконструкционные и ремонтные работы охватили около 19 тысяч километров автомобильных дорог. Продолжается модернизация железнодорожной сети, обновление аэропортов и развитие портовой инфраструктуры на побережье Каспийского моря. Новые железнодорожные линии и расширение мощностей по перевалке контейнеров увеличивают транзитные возможности между Азией и Европой, повышая роль Казахстана в международных транспортных и логистических цепочках.