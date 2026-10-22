Казахстан отмечает 35-летие независимости с общим объемом привлеченных иностранных инвестиций в 469 млрд долларов
25 октября Казахстан отмечает День Республики - государственный праздник, символизирующий исторический выбор страны в пользу суверенитета и независимости.
За 35 лет, прошедших с момента принятия Декларации о государственном суверенитете, Казахстан претерпел масштабные изменения, создав институты независимого государства, рыночную экономику и современную инфраструктуру. Страна укрепила свой авторитет на международной арене, заняла важное место в системе глобальных отношений и последовательно развивает взаимовыгодное сотрудничество с ведущими мировыми державами и широким кругом зарубежных партнеров.
Одним из важнейших достижений независимости стало создание открытой экономики, способной привлекать значительные объемы иностранного капитала. С 1993 года совокупный валовой приток прямых иностранных инвестиций превысил 469 млрд долларов США. За этот период Казахстан расширил промышленную базу и диверсифицировал производство.
Сегодня одна из главных задач страны - повысить отдачу от инвестиций за счет развития обрабатывающей промышленности. Работа в этом направлении направлена на расширение местного производства, создание новых производственных цепочек и снижение зависимости от импорта готовой продукции. Важная цель - увеличить к 2030 году экспорт несырьевых товаров и услуг до 52 млрд долларов США.
Не менее значительные изменения произошли в сфере инфраструктуры. В 2023-2025 годах строительные, реконструкционные и ремонтные работы охватили около 19 тысяч километров автомобильных дорог. Продолжается модернизация железнодорожной сети, обновление аэропортов и развитие портовой инфраструктуры на побережье Каспийского моря. Новые железнодорожные линии и расширение мощностей по перевалке контейнеров увеличивают транзитные возможности между Азией и Европой, повышая роль Казахстана в международных транспортных и логистических цепочках.
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В энергетике особое внимание уделяется обеспечению растущих потребностей экономики. Начата подготовительная работа над проектом первой атомной электростанции. Одновременно развивается возобновляемая энергетика: к концу 2025 года доля возобновляемых источников энергии достигла 7%, а за год были введены в эксплуатацию девять новых объектов общей мощностью около 503 МВт.
Одним из стратегических приоритетов Казахстана становится развитие цифровой экономики и искусственного интеллекта. В 2025 году экспорт IT-услуг превысил 1,1 млрд долларов США, что свидетельствует о растущем потенциале национальной технологической отрасли. Для ускорения цифровой трансформации страна развивает практическое сотрудничество с ведущими мировыми технологическими компаниями, в том числе OpenAI и NVIDIA, в сферах образования, искусственного интеллекта и вычислительной инфраструктуры. Казахстан стремится сделать инновации одним из ключевых двигателей экономического роста и диверсификации.
Модернизацию экономики дополняют инвестиции в повышение качества жизни населения. В 2025 году в стране построили 162 новые школы общей вместимостью около 236 тысяч ученических мест. Продолжилось строительство медицинских учреждений и студенческих общежитий. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья достигла примерно 20,1 млн квадратных метров.
Эти показатели отражают масштаб развития социальной инфраструктуры и стремление государства инвестировать в качество образования и здравоохранения, доступность жилья и сокращение региональных различий.
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Важной составляющей преобразований стало также обновление политической системы. Конституционная реформа 2022 года предусматривала перераспределение полномочий между государственными институтами, укрепление роли парламента и местных представительных органов, а также расширение механизмов защиты прав граждан.
Новый этап реформ связан с принятием Конституции в марте 2026 года и ее вступлением в силу 1 июля. Основной закон закрепил переход к однопалатному парламенту - Курултаю - и обновленной системе государственных институтов. Новые механизмы должны способствовать повышению подотчетности органов власти, эффективности государственного управления и участию граждан в общественной жизни.
Казахстан проводит активную внешнюю политику. Отказ от ядерного наследия и закрытие Семипалатинского ядерного полигона стали важными решениями первых лет независимости, укрепившими авторитет страны в сфере нераспространения ядерного оружия.
Казахстан последовательно развивает многостороннюю дипломатию. Страна выступила инициатором Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в 2010 году председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в 2017-2018 годах входила в Совет Безопасности ООН.
Проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, международной выставки EXPO-2017 и Всемирных игр кочевников в 2024 году дополнило этот курс, способствуя межкультурному диалогу и популяризации национального культурного наследия.
Особое значение для Казахстана имеет стратегическое партнерство с Европейским союзом. В 2025 году взаимный товарооборот достиг примерно 50 млрд долларов США, а совокупный валовой приток прямых иностранных инвестиций из стран ЕС превысил 200 млрд долларов США.
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Сотрудничество охватывает энергетику, торговлю, транспорт, цифровизацию, образование и критически важные сырьевые ресурсы. Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута создает дополнительные возможности для укрепления связей между Европой и Центральной Азией. В то же время дальнейшее расширение партнерства требует диверсификации торговли и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
В этом контексте важную практическую роль для Казахстана продолжает играть сотрудничество с Латвией. Перспективными направлениями взаимодействия являются транспорт и логистика, сельское хозяйство, информационные технологии, образование и культурный обмен.
Сочетание транзитных возможностей Казахстана и логистического потенциала Латвии создает основу для развития более тесных связей между Центральной Азией и европейскими рынками. Обе стороны последовательно работают в этом направлении, руководствуясь принципами дружбы и взаимовыгодного партнерства.
Тридцать пять лет независимости стали для Казахстана периодом укрепления государственности, экономического развития и расширения международных связей. На следующем этапе решающее значение будет иметь не столько количественное увеличение достигнутых результатов, сколько повышение качества развития: укрепление конкурентоспособности экономики, внедрение технологий, последовательная реализация реформ и улучшение условий жизни населения.
Именно способность превратить накопленный потенциал в устойчивый экономический рост и эффективные государственные институты определит дальнейшее развитие Казахстана.