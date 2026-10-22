Постоянный ВНЖ для украинцев: Латвия готовит специальные условия
В четверг депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие особый порядок получения постоянного вида на жительство в Латвии для граждан Украины.
Законопроект предусматривает, что лица, имеющие только украинское гражданство, которым в Латвии предоставлена или ранее предоставлялась временная защита, смогут запрашивать постоянный вид на жительство при соблюдении специальных условий.
Авторы поправок объясняют необходимость изменений вступлением в силу в сентябре этого года нового Иммиграционного закона, который предусматривает выдачу только одного вида постоянного вида на жительство. Согласно действующему регулированию, лицам, получившим временную защиту, может быть отказано в предоставлении постоянного вида на жительство. При этом пятилетний срок непрерывного проживания в Латвии для первых украинских беженцев начнет истекать с марта 2027 года.
Законопроект предусматривает, что в пятилетний срок проживания будет засчитываться также время, в течение которого гражданин Украины находился в Латвии на основании долгосрочной визы или вида на жительство.
Кроме того, устанавливаются требования к наличию средств к существованию. Для совершеннолетнего человека необходимая сумма должна соответствовать размеру минимальной месячной заработной платы, а для ребенка - составлять 30% от этой суммы. В отдельных случаях, например для семей с одним родителем, людей с инвалидностью и пенсионеров, могут предусматриваться исключения.
Одновременно предлагается установить дополнительное требование для мужчин, запрашивающих постоянный вид на жительство. Им необходимо будет представить справку, выданную компетентным учреждением Украины, подтверждающую освобождение от призыва на действительную военную службу в Украине в случае мобилизации.
Авторы законопроекта подчеркивают, что цель изменений - обеспечить гражданам Украины правовую определенность и предсказуемость в отношении их дальнейшего статуса в Латвии, а также способствовать их долгосрочной интеграции в рынок труда и общество.
Читайте продолжение после рекламы
В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или муниципальных бюджетов. За выполнение новых норм будет отвечать Управление по делам гражданства и миграции.