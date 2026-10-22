Постоянный ВНЖ для украинцев: Латвия готовит специальные условия

Авторы поправок объясняют необходимость изменений вступлением в силу в сентябре этого года нового Иммиграционного закона, который предусматривает выдачу только одного вида постоянного вида на жительство. Согласно действующему регулированию, лицам, получившим временную защиту, может быть отказано в предоставлении постоянного вида на жительство. При этом пятилетний срок непрерывного проживания в Латвии для первых украинских беженцев начнет истекать с марта 2027 года.