"Он переживает только из-за смерти собственного ребенка": новые подробности трагедии в Плявниеках

"Я думаю, если бы ответственные учреждения действовали в соответствии с законом, уделяли этому внимание, то есть вероятность, что эти меры безопасности и смена сейфа на другой с другим ключом все-таки повлияли бы на ответственность и отношение виновного. Мы видим из материалов дела и судебного решения, что виновный относился к произошедшему беспечно и не осознает, что сделал. Он переживает смерть своего ребенка, но то, что погиб и был убит другой ребенок, он не переживает", - заявил Шталбергс.