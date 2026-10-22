"Он переживает только из-за смерти собственного ребенка": новые подробности трагедии в Плявниеках
Два 12-летних мальчика погибли после того, как сын владельца оружия случайно выстрелил в друга, а затем в себя. Отцу назначили два года тюрьмы, но семья одного из погибших считает наказание слишком мягким и готовится обжаловать приговор.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, суд приговорил к двум годам лишения свободы и 220 часам общественных работ сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). Его сын в прошлом году в Плявниеках случайно выстрелил из отцовского оружия в голову своему другу, а затем и себе. Оба ребенка погибли.
Семья потерпевшего считает наказание слишком мягким и не соответствующим тяжести трагедии, унесшей жизни двух детей. Поэтому она планирует обжаловать приговор. Представитель потерпевших Раймонд Шталбергс в интервью Латвийскому телевидению выразил недоумение по поводу назначенного наказания. Он усомнился, достаточно ли суд учел интересы общества и возможность предотвратить подобные трагедии в будущем. Кроме того, он призвал ответственные государственные учреждения серьезнее контролировать соблюдение правил хранения оружия в жилых помещениях.
По словам Шталбергса, приговор, предусматривающий два года лишения свободы за гибель двух детей, создает опасный прецедент.
"Я думаю, если бы ответственные учреждения действовали в соответствии с законом, уделяли этому внимание, то есть вероятность, что эти меры безопасности и смена сейфа на другой с другим ключом все-таки повлияли бы на ответственность и отношение виновного. Мы видим из материалов дела и судебного решения, что виновный относился к произошедшему беспечно и не осознает, что сделал. Он переживает смерть своего ребенка, но то, что погиб и был убит другой ребенок, он не переживает", - заявил Шталбергс.
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Адвокат обвиняемого сообщил, что не будет комментировать произошедшее. Известно, что обвиняемый признал свою вину. Однако, как пояснил представитель потерпевших, семья не получила от него извинений.
Обвинение было предъявлено по двум статьям Уголовного закона - за хранение огнестрельного оружия, его основных компонентов и боеприпасов с нарушением нормативных требований, если это повлекло тяжкие последствия, а также за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения.
В прокуратуре пояснили, что у мужчины было необходимое разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Однако у него также обнаружили два патрона, предназначенных для другого оружия, на хранение которых разрешения не было.
По версии прокуратуры, обвиняемый знал, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия обязывает соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении оружия, его основных компонентов и боеприпасов. Тем не менее он нарушил положения Закона об обороте оружия и соответствующих правил Кабинета министров. Обвиняемый оставил в квартире ключи от сейфа в месте, которое в ходе расследования точно установить не удалось. Таким образом, он не обеспечил защиту сейфа от доступа посторонних. В результате ключи оказались доступны несовершеннолетним - его сыну и однокласснику мальчика. Дети смогли добраться до хранившихся в сейфе боеприпасов и огнестрельного оружия, указывает прокуратура.
В ходе досудебного расследования установили, что несовершеннолетний, небрежно и неосторожно обращаясь с оружием, выстрелил в сторону одноклассника. После этого он направил ствол оружия себе в лоб и выстрелил. Оба ребенка погибли, сообщили в прокуратуре.