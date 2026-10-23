Латвия оправилась от пандемии лучше, чем Финляндия, Эстония и ряд ругих стран ЕС
В 2024 году реальный валовой внутренний продукт Латвии был на 4,9% выше, чем в 2019-м – последнем году перед пандемией COVID-19. При этом рост оказался несколько слабее, чем в Европейском союзе в целом, где экономика за тот же период увеличилась на 5,6%.
Опубликованные Eurostat данные показывают, насколько неравномерно развивалась европейская экономика в последние годы. Из 244 регионов статистического уровня NUTS 2, по которым доступна информация, в 197 экономическая активность в 2024 году была выше, чем в 2019-м. В 46 регионах ВВП сократился, а в одном – испанской Сеуте – остался неизменным. Латвия в этой классификации учитывается как один регион.
Самый заметный рост зафиксирован в ирландском регионе Восточный и Центральный, включающем Дублин, – на 38%. Он же в 2024 году имел самый высокий ВВП на душу населения среди регионов ЕС. Два других ирландских региона также показали существенный прирост: Северный и Западный – на 36,4%, Южный – на 26%.
За пределами Ирландии наиболее высокие темпы отмечены в столичном регионе Румынии Бухарест–Илфов, где ВВП увеличился на 33%, на Мальте – на 32,9%, и во французском заморском регионе Майотта – на 32,1%.
Практически все столичные регионы ЕС за рассматриваемый период нарастили экономическую активность. Исключением стал финский Хельсинки–Уусимаа: его реальный ВВП сократился на 1,9%.
Показатель Эстонии - 0,9% роста за пять лет, что существенно ниже, чем в Латвии. Литва же нас обогнала значительно - Вильнюсский регион рванул на 19%, остальная Литва - на 8,9%. В европейской классификации NUTS 2 Литва поделена на два региона.
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Наибольшее падение зарегистрировано в Юго-Восточном регионе Болгарии – на 20,5%. В греческой Западной Македонии экономика сократилась на 18%, в нидерландском Гронингене – на 14%, а в румынских регионах Южная Мунтения и Юго-Западная Олтения – на 13,5% и 11,3% соответственно.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что экономист выступил с тревожным прогнозом относительно финансов населения Латвии.