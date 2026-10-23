Латвия оправилась от пандемии лучше, чем Финляндия, Эстония и ряд ругих стран ЕС

Опубликованные Eurostat данные показывают, насколько неравномерно развивалась европейская экономика в последние годы. Из 244 регионов статистического уровня NUTS 2, по которым доступна информация, в 197 экономическая активность в 2024 году была выше, чем в 2019-м. В 46 регионах ВВП сократился, а в одном – испанской Сеуте – остался неизменным. Латвия в этой классификации учитывается как один регион.