Латвийская Служба неотложной помощи готовится к работе в условиях ситуаций с большим числом пострадавших
Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) продолжает внедрять систему организации медицинской помощи при массовых происшествиях - Major Incident Medical Management and Support (MIMMS). Она устанавливает единые принципы организации медицинской помощи в ситуациях, когда одновременно пострадало много людей.
Этот стандарт широко известен в мире в сфере реагирования на массовые происшествия. MIMMS уже используют в нескольких европейских странах, в том числе в Эстонии, а в рамках гражданско-военного сотрудничества его признает и НАТО.
"До сих пор Латвия была ограждена от крупных катастроф и происшествий. Однако теракты, разрушительные природные катастрофы, произошедшие в Европе за последнее десятилетие, и война в Украине существенно изменили ситуацию в сфере безопасности. Каждая страна должна быть готова к событиям, когда медицинская помощь за короткое время может понадобиться большому числу пострадавших", - говорит директор NMPD Лиене Ципуле.
Над внедрением системы MIMMS NMPD работает уже несколько лет – с тех пор, как оборонный сектор в рамках гражданско-военного сотрудничества начал проводить обучение MIMMS в Латвии. Внедрение ее принципов в организацию медицинской помощи при крупных происшествиях обеспечит более согласованные действия NMPD, Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), полиции, Земессардзе и Национальных вооруженных сил (NBS), а также более эффективное взаимодействие со службами других стран.
На этой неделе в Латвии проходят первые организованные NMPD учебные занятия национального уровня по MIMMS для медиков службы. Их проводят сертифицированные инструкторы MIMMS из Латвии и опытный эксперт по организации медицинской помощи при массовых происшествиях Джастин Берк-Джонс из Великобритании, которые дают углубленные знания и ведут практические занятия. Участники осваивают управление действиями при происшествиях с большим числом пострадавших, связь и обмен информацией в кризисных ситуациях, оценку безопасности места происшествия, определение очередности оказания помощи пострадавшим, или медицинскую сортировку, и планирование эвакуации. Во время практического моделирования ситуаций медики тренируются принимать быстрые и обоснованные решения в условиях повышенного стресса, когда число пострадавших существенно превышает возможности ресурсов, доступных в повседневной работе.
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В будущем обучение MIMMS планируется обеспечить не только медикам NMPD, но и представителям VUGD, полиции, NBS, Земессардзе, отделений неотложной медицинской помощи больниц и групп кризисного управления.
Внедрение системы MIMMS предусмотрено и стратегией деятельности NMPD на 2026–2030 годы. После обучения достаточного числа сотрудников NMPD и других служб следующим шагом станет включение принципов MIMMS в Государственный план медицины катастроф и планы готовности NMPD, чтобы международные стандарты стали частью конкретных алгоритмов действий при происшествиях с большим числом пострадавших.
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