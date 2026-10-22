Латвийская Служба неотложной помощи готовится к работе в условиях ситуаций с большим числом пострадавших

На этой неделе в Латвии проходят первые организованные NMPD учебные занятия национального уровня по MIMMS для медиков службы. Их проводят сертифицированные инструкторы MIMMS из Латвии и опытный эксперт по организации медицинской помощи при массовых происшествиях Джастин Берк-Джонс из Великобритании, которые дают углубленные знания и ведут практические занятия. Участники осваивают управление действиями при происшествиях с большим числом пострадавших, связь и обмен информацией в кризисных ситуациях, оценку безопасности места происшествия, определение очередности оказания помощи пострадавшим, или медицинскую сортировку, и планирование эвакуации. Во время практического моделирования ситуаций медики тренируются принимать быстрые и обоснованные решения в условиях повышенного стресса, когда число пострадавших существенно превышает возможности ресурсов, доступных в повседневной работе.