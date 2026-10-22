В Латвии объявляли воздушную тревогу: военные выяснили, что это был не дрон

В НВС пояснили, что предупреждение об угрозе в четверг было объявлено на основании первоначальных радиолокационных данных, указывавших на присутствие пока не идентифицированного объекта в воздушном пространстве Латвии. В связи с этим был установлен желтый уровень предупреждения, который означает возможную угрозу, но не требует немедленных дополнительных действий.