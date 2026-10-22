В Латвии объявляли воздушную тревогу: военные выяснили, что это был не дрон
В четверг, 22 октября, жители Краславского и Резекненского краев получили предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Спустя примерно 40 минут тревогу отменили, а теперь Национальные вооруженные силы (НВС) раскрыли новые подробности инцидента и объяснили, почему в воздух не поднимались истребители НАТО.
Неопознанный объект, обнаруженный в воздушном пространстве Латвии в четверг, не был беспилотным летательным аппаратом, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
В НВС пояснили, что предупреждение об угрозе в четверг было объявлено на основании первоначальных радиолокационных данных, указывавших на присутствие пока не идентифицированного объекта в воздушном пространстве Латвии. В связи с этим был установлен желтый уровень предупреждения, который означает возможную угрозу, но не требует немедленных дополнительных действий.
Продолжив анализ радиолокационных данных в режиме реального времени и отслеживая движение объекта, НВС пришли к выводу, что неопознанный объект не является беспилотником и не представляет угрозы.
Как пояснили в НВС, на этот раз истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии не поднимались в воздух, поскольку решение об их задействовании принимается с учетом целого ряда критериев безопасности и технических факторов.
Как сообщалось ранее, в четверг примерно с 12:30 в Краславском и Резекненском краях было объявлено желтое предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. Примерно через 40 минут было объявлено об окончании угрозы. Жители обоих краев получили соответствующее уведомление через систему сотового оповещения.
Желтый уровень предупреждения является самым низким из двух предусмотренных уровней и не требует каких-либо действий со стороны населения.
В заявлении НВС отмечается, что вооруженные силы Латвии совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность незамедлительного реагирования на потенциальные угрозы. Кроме того, на восточной границе страны усилена противовоздушная оборона за счет направления дополнительных подразделений.
В НВС подчеркивают, что пока продолжается российская агрессия против Украины, нельзя исключать повторения подобных ситуаций, когда иностранные беспилотники приближаются к воздушному пространству Латвии или залетают на ее территорию.
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Ранее сообщалось, что в этом году жители Латгале и Видземе уже неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. Более того, несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии.
Эти инциденты, предположительно, были связаны с беспилотниками, задействованными в российско-украинской войне, которые приближались к воздушному пространству Латвии или проникали в него. В отдельных случаях дроны вообще не пересекали границу Латвии, а предупреждения рассылались исключительно в профилактических целях.