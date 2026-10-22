На востоке Латвии объявляли воздушную опасность, но спустя некоторое время тревогу отменили

В четверг, 22 октября, с 12:39 в Краславском и Резекненском краях действовало предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. В связи с потенциальной опасностью в воздушном пространстве стран Балтии были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.