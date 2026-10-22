На востоке Латвии объявляли воздушную опасность, но спустя некоторое время тревогу отменили
В Латвии отменено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству, которое ранее было объявлено в Краславском и Резекненском краях. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).
В четверг, 22 октября, с 12:39 в Краславском и Резекненском краях действовало предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству Латвии. В связи с потенциальной опасностью в воздушном пространстве стран Балтии были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО осуществляли постоянное наблюдение за воздушным пространством, чтобы при необходимости незамедлительно отреагировать на угрозу.
Кроме того, НВС усилили противовоздушную оборону на восточной границе Латвии, направив туда дополнительные подразделения. Позднее военные сообщили, что возможная угроза миновала.
При этом Национальные вооруженные силы предупреждают, что, пока продолжается российская агрессия против Украины, сохраняется вероятность повторения подобных инцидентов. Иностранные беспилотники могут приближаться к воздушному пространству Латвии или вторгаться в него.