Кто осмелится говорить с Путиным? Европа ищет человека для переговоров с Кремлем

Собеседники Politico подчеркивают, что для Евросоюза принципиально важно участвовать в возможных переговорах с Россией именно как единому политическому объединению, а не через отдельных лидеров государств-членов. В европейских дипломатических кругах опасаются ситуации, при которой будущее европейской безопасности будет обсуждаться без полноценного участия самого Евросоюза.