Кто осмелится говорить с Путиным? Европа ищет человека для переговоров с Кремлем
Европейский союз (ЕС) ищет человека, который сможет представлять Европу на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщают СМИ. По данным издания Politico, обсуждение возможных кандидатур активизировалось после встречи специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Путиным, состоявшейся 21 октября в Санкт-Петербурге.
"Президент Путин не воспринимает Европейский союз как авторитетную силу", - признал президент Чехии Петр Павел в интервью медиагруппе Axel Springer Global Reporters Network.
"Он не хочет разговаривать с [председателем Европейской комиссии] Урсулой фон дер Ляйен, не общается с [верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Каей Каллас. Он прекратил переговоры и с другими европейскими лидерами, включая [президента Франции] Эммануэля Макрона", - отметил чешский президент.
По мнению Павела, в сложившейся ситуации Евросоюзу необходимо выбрать одного человека или группу представителей, которые будут вести переговоры от имени Европы. При этом речь необязательно должна идти о руководителях ЕС или НАТО.
"Это могут быть просто лидеры, которым другие страны предоставят полномочия вести переговоры", - пояснил он.
Кто может стать главным переговорщиком Европы?
Одним из потенциальных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба. По словам европейских дипломатических источников, именно у него сложились наиболее хорошие отношения с Дональдом Трампом среди лидеров стран Евросоюза.
Дополнительным преимуществом Стубба считается его глубокое понимание России и особенностей отношений с ней. Финляндия имеет протяженную общую границу с Россией, а ее руководство традиционно уделяет особое внимание вопросам безопасности в регионе.
Стубб также принимал участие в переговорах президента Украины Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа в Осло, которые состоялись перед визитом американского спецпосланника в Россию.
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На этой встрече присутствовала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как отмечает Politico, она также рассматривается в числе возможных ключевых переговорщиков от ЕС.
Еще одна потенциальная кандидатура - председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Почему Евросоюзу важно говорить единым голосом?
Собеседники Politico подчеркивают, что для Евросоюза принципиально важно участвовать в возможных переговорах с Россией именно как единому политическому объединению, а не через отдельных лидеров государств-членов. В европейских дипломатических кругах опасаются ситуации, при которой будущее европейской безопасности будет обсуждаться без полноценного участия самого Евросоюза.
При этом окончательное решение о том, кто именно сможет представлять ЕС в диалоге с Путиным, пока не принято. Обсуждение кандидатур продолжается на фоне активизации американских дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине.