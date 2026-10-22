Всего неделя - и решение отменено: почему Сейм передумал давать гражданство ученой из Индии
В четверг Сейм Латвии в срочном порядке принял закон, признающий недействительным с момента принятия другой закон, который сами депутаты утвердили всего неделю назад. Речь идет о предоставлении латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Канане Вишванате.
Соответствующие поправки внесли депутаты партии "Новое Единство" (JV), предложив признать недействительным закон, согласно которому 15 октября Вишванате было предоставлено гражданство Латвии за особые заслуги перед страной. Согласно принятому решению, предыдущий закон отменяется с момента его принятия.
Первоначальный закон о предоставлении Вишванате гражданства сегодня был провозглашен президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и должен был вступить в силу завтра. Однако из-за проблем с уязвимостями безопасности сайт официального издания Latvijas Vēstnesis сегодня долгое время был недоступен. В результате информация о провозглашении закона стала публично доступна только после 13:00, уже после нового голосования Сейма.
В пояснительной записке депутаты "Нового Единства" указали, что возникли сомнения в полноте информации, на основании которой Сейм принял решение о предоставлении гражданства.
Перед голосованием в четверг на заседании Юридической комиссии Сейма в первоначально подготовленном законопроекте были обнаружены технические недостатки. Поэтому депутаты приняли альтернативный законопроект, подготовленный комиссией. Аналогичную инициативу ранее внесло и Национальное объединение.
Решение вызвало разногласия в коалиции
Вопрос о гражданстве Вишванаты вызвал разногласия среди коалиционных партий. Национальное объединение внесло собственный законопроект с предложением отменить предоставление гражданства. Документ был передан в Комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, которую возглавляет Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян, ZZS). Представляемая им политическая сила не видит оснований для пересмотра решения.
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В свою очередь, "Новое Единство" подготовило отдельный законопроект, который был направлен через Юридическую комиссию Сейма под руководством представителя партии Андрея Юдина.
Во время парламентских дебатов против отмены предоставления гражданства выступил Кутрис. По его мнению, такое решение основывается на слухах и представляет собой "суд Линча". Депутат заявил, что хотел бы завершить свою работу в Сейме с "чистой совестью".
Он также отметил, что депутаты, которые теперь выступают против предоставления гражданства, могли заранее ознакомиться со всеми материалами.
"Ни у кого не возникло сомнений в подлинности документов", - заявил Кутрис.
Депутат Эдмунд Юревиц (JV), напротив, подчеркнул, что ошибки необходимо признавать и исправлять.
"Я лично приношу извинения", - сказал депутат, призвав коллег поддержать отмену предоставления гражданства.
Юревицс подчеркнул, что гражданство - это не подарок, а признание заслуг. Политик также отметил, что обеспокоенность в отношении гражданки Индии выражали и другие латвийские ученые.
Партнер по коалиции - Союз зеленых и крестьян - еще до голосования Сейма заявил, что не видит оснований менять свою позицию и по-прежнему считает, что для предоставления гражданства имелись достаточные основания.
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Руководитель фракции ZZS в Сейме Харийс Рокпелнис сообщил агентству LETA, что вопрос рассматривался на трех заседаниях комиссии, в ходе которых были изучены заключения 11 государственных учреждений. При этом никаких новых фактов, свидетельствующих о несоответствии кандидатуры установленным требованиям, получено не было.
За какие заслуги Вишванате предоставили гражданство
Как сообщалось ранее, 15 октября Сейм признал гражданку Индии Дивью Канану Вишванату гражданкой Латвии.
В пояснительной записке указывалось, что Вишваната имеет докторскую степень в области компьютерных наук, а ее профессиональная деятельность связана с информационными и коммуникационными технологиями, наукой о данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.
С 2019 года ее жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук (ЛАН), а с 2024 года она работает руководителем лаборатории искусственного интеллекта в компании SIA Dr. Vishys.
Согласно информации firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Канану Вишванату, который осенью 2023 года также получил латвийское гражданство по решению Сейма при поддержке Латвийской академии наук. Тогда его представили как предпринимателя и ученого в области фармацевтики.
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В последние несколько лет компания работала без оборота, накопив при этом убытки в размере более 200 тысяч евро.
В пояснительной записке, подготовленной Комиссией Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, утверждалось, что деятельность Вишванаты способствует "использованию искусственного интеллекта в фармацевтике, практическому применению результатов исследований и разработке инновационных фармацевтических продуктов".
Руководство Латвийской академии наук поддержало предоставление ей гражданства, отметив вклад в развитие науки, предпринимательства и инноваций, а также привлечение иностранных инвестиций.
Комиссия также указывала, что компетентные учреждения не располагают сведениями об обстоятельствах, которые в соответствии с Законом о гражданстве могли бы препятствовать получению Вишванатой латвийского гражданства.
Изучив представленные ею документы, профессиональную деятельность, связи с Латвией и поддержку со стороны Латвийской академии наук, комиссия пришла к выводу, что "ее деятельность способствует развитию инновационных продуктов и технологий, практическому применению результатов исследований, международной узнаваемости и конкурентоспособности Латвии".
Учитывая эти обстоятельства, а также намерение Вишванаты продолжать работать на благо Латвии, комиссия подготовила законопроект о признании ее гражданкой страны.
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После решения Сейма возникли сомнения
После предоставления гражданства в публичном пространстве появились сомнения относительно образования Вишванаты, ее научных публикаций и обоснованности решения о предоставлении гражданства. Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал парламент устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятый закон.
Сама Вишваната ранее отвергла обвинения, заявив, что документы, представленные Сейму, являются подлинными и прошли проверку.