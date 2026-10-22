Всего неделя - и решение отменено: почему Сейм передумал давать гражданство ученой из Индии

Первоначальный закон о предоставлении Вишванате гражданства сегодня был провозглашен президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и должен был вступить в силу завтра. Однако из-за проблем с уязвимостями безопасности сайт официального издания Latvijas Vēstnesis сегодня долгое время был недоступен. В результате информация о провозглашении закона стала публично доступна только после 13:00, уже после нового голосования Сейма.