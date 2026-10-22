Беспрецедентный шаг: Сейм аннулировал латвийское гражданство ученой из Индии всего через 7 дней после выдачи

Согласно данным firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Кананану Вишванату, который осенью 2023 года также получил латвийское гражданство по решению Сейма при поддержке Латвийской академии наук. Тогда его представляли как ученого и предпринимателя в фармацевтической отрасли. При этом в последние два года компания работала без оборота, накопив убытки более 200 тысяч евро.