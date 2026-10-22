Беспрецедентный шаг: Сейм аннулировал латвийское гражданство ученой из Индии всего через 7 дней после выдачи
Всего неделю назад Сейм предоставил гражданке Индии Дивье Кананан Вишванате латвийское гражданство за особые заслуги перед страной, а теперь в срочном порядке отменил собственное решение. Вокруг этой истории разгорелся скандал из-за сомнений в научных достижениях женщины, а попытка исправить ситуацию вызвала серьезные разногласия среди депутатов.
Сейм в четверг, 22 октября, в срочном порядке принял закон, который признает недействительным с момента принятия решение о предоставлении латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Кананан Вишванате. Примечательно, что этот же парламент всего неделю назад, 15 октября, предоставил ей гражданство за особые заслуги перед Латвией.
Инициаторами отмены выступили депутаты "Нового Единства". Они предложили признать недействительным закон, которым Вишваната получила латвийское гражданство, указав на возникшие сомнения в полноте информации, на основании которой Сейм принимал первоначальное решение.
Перед голосованием на заседании Юридической комиссии Сейма в подготовленном законопроекте обнаружили технические недочеты. В результате депутаты приняли альтернативный вариант, разработанный комиссией. Аналогичное предложение об отмене гражданства внесло и Национальное объединение.
Решение вызвало разногласия в коалиции
Вопрос о гражданстве Вишванаты стал причиной споров между коалиционными партиями.
Национальное объединение подготовило собственный законопроект об отмене предоставления гражданства. Его передали в Комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества, которую возглавляет Гунарс Кутрис из Союза зеленых и крестьян (СЗК). При этом сам СЗК не видел оснований для пересмотра первоначального решения.
"Новое Единство", в свою очередь, подготовило отдельный законопроект, который рассматривался Юридической комиссией под руководством депутата Андрея Юдина.
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Во время парламентских дебатов Гунарс Кутрис выступил против отмены гражданства. По его мнению, такое решение основано на слухах и напоминает "суд Линча". Депутат подчеркнул, что хочет завершить свою работу в Сейме с "чистой совестью".
Кутрис также напомнил, что парламентарии, которые теперь выступают против предоставления гражданства, могли заранее ознакомиться со всеми материалами.
"Ни у кого не возникло сомнений в подлинности документов", - заявил он.
Совершенно иную позицию занял депутат "Нового Единства" Эдмунд Юревиц. По его словам, ошибки необходимо признавать и исправлять.
"Я лично приношу извинения", - заявил Юревиц, призвав коллег поддержать отмену предыдущего решения.
Он подчеркнул, что гражданство - это не подарок, а признание заслуг человека. Кроме того, депутат сообщил, что обеспокоенность по поводу гражданки Индии высказывали и другие латвийские ученые.
СЗК не увидел оснований для отмены гражданства
Еще до голосования Союз зеленых и крестьян заявил, что не намерен менять свою позицию и по-прежнему считает предоставление гражданства обоснованным.
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Руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис сообщил агентству LETA, что вопрос рассматривался на трех заседаниях комиссии. В ходе обсуждений были изучены заключения 11 государственных учреждений.
По словам Рокпелниса, никаких новых фактов, свидетельствующих о несоответствии кандидатуры установленным требованиям, представлено не было.
За какие заслуги Вишваната получила гражданство?
15 октября Сейм признал Дивью Кананан Вишванату гражданкой Латвии за особые заслуги перед страной.
В обосновании законопроекта указывалось, что Вишваната является гражданкой Индии, имеет докторскую степень в области компьютерных наук, а ее профессиональная деятельность связана с информационными и коммуникационными технологиями, анализом данных, искусственным интеллектом и фармацевтическими исследованиями.
С 2019 года ее жизнь и профессиональная деятельность связаны с Латвийской академией наук (ЛАН), а с 2024 года она работает руководителем лаборатории искусственного интеллекта в компании Dr. Vishys.
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Согласно данным firmas.lv, микропредприятие Dr. Vishys принадлежит Кананану Вишванату, который осенью 2023 года также получил латвийское гражданство по решению Сейма при поддержке Латвийской академии наук. Тогда его представляли как ученого и предпринимателя в фармацевтической отрасли. При этом в последние два года компания работала без оборота, накопив убытки более 200 тысяч евро.
В документах парламентской Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества утверждалось, что деятельность Дивьи Вишванаты способствует внедрению искусственного интеллекта в фармацевтике, практическому применению научных исследований и разработке инновационных фармацевтических продуктов.
Руководство Латвийской академии наук поддержало предоставление ей гражданства, отметив вклад в развитие науки, предпринимательства, инноваций и привлечение иностранных инвестиций. Комиссия также указывала, что ответственные учреждения не располагают информацией об обстоятельствах, которые согласно Закону о гражданстве препятствовали бы предоставлению Вишванате латвийского гражданства.
После изучения документов, профессиональной деятельности, связей с Латвией и поддержки со стороны ЛАН комиссия пришла к выводу, что ее работа способствует развитию инновационных технологий, укреплению международной узнаваемости и конкурентоспособности Латвии. На этом основании и был подготовлен законопроект о предоставлении гражданства.
Почему вокруг гражданства разгорелся скандал?
После принятия решения 15 октября в публичном пространстве появились сомнения относительно образования Вишванаты, ее научных публикаций и обоснованности предоставления ей латвийского гражданства.
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В частности, возникли вопросы о достоверности представленной информации о ее профессиональных достижениях. Ситуация привлекла внимание президента Латвии Эдгара Ринкевича. Он призвал парламент устранить возникшие сомнения и при необходимости пересмотреть принятый закон. Президент также предложил задуматься о том, насколько оправданно рассматривать подобные вопросы в срочном порядке.
Сама Дивья Кананан Вишваната ранее отвергла обвинения. Она утверждала, что все документы, переданные Сейму, являются подлинными и прошли необходимые проверки.