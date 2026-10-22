После беспорядков во Франции в соцсетях распространяются шокирующие кадры

Ограбленная и полуобнаженная пожилая пара, охваченный пламенем Париж и супруги Макрон, которые развлекаются, пока во Франции происходят волнения, - после беспорядков во Франции 17 октября несколько шокирующих видео набрали миллионы просмотров в социальных сетях. Однако, как показывает анализ специалистов, очень большая часть фото и видео, распространяющихся в соцсетях, сгенерирована с помощью искусственного интеллекта (ИИ) или вводит в заблуждение.