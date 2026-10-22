Порядковый номер на рукаве: работающим в Латвии иностранцам будут присваивать персональный код
Иностранцам, которые оформляют визу с правом на работу в Латвии, будут присваивать латвийский персональный код. Новые правила должны упростить оформление трудовых отношений, уплату налогов и взаимодействие с государственными учреждениями.
В Латвии иностранцам, которые запрашивают визу с правом на трудоустройство, будут присваивать персональный код. Соответствующие поправки к закону о Регистре физических лиц депутаты Сейма приняли в четверг в окончательном чтении.
Изменения расширяют полномочия латвийских дипломатических и консульских представительств. В дальнейшем они смогут вносить сведения об иностранцах в Регистр физических лиц и обновлять их, если человек оформляет визу, позволяющую работать в Латвии.
Зачем иностранцам нужен персональный код?
Изменения подготовили с учетом информационного сообщения о совершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих стран в Латвии. Этот документ был принят на заседании Кабинета министров в декабре 2025 года. Министерству внутренних дел поручили оценить способы присвоения уникального идентификатора всем гражданам третьих стран, которые законно находятся в Латвии.
Визы с правом на работу выдают как Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), так и дипломатические и консульские представительства Латвии. До сих пор сведения о людях, которые запрашивают такие визы, регистрировались в Национальной визовой информационной системе (NVIS), но латвийский персональный код им не присваивали. Поэтому их данные не включались в Регистр физических лиц. Это создавало трудности для ряда государственных учреждений, в том числе Службы государственных доходов (VID), Национальной службы здравоохранения, Государственного агентства социального страхования, Центрального статистического управления и Дирекции автомобильного транспорта. При предоставлении услуг этим учреждениям было сложно идентифицировать людей, у которых отсутствовал единый идентификатор.
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Как будет работать новая система?
В будущем сведения об иностранце будут вносить в Регистр физических лиц при принятии решения о выдаче визы с правом на трудоустройство. Присвоенный персональный код укажут непосредственно на визовой наклейке. Иностранец сможет сообщить этот код работодателю. Он, в свою очередь, будет использовать его при подаче в VID сведений о начале трудовых отношений.
По замыслу авторов поправок, единый персональный код упростит идентификацию иностранных работников и дальнейшее администрирование налогов, связанных с их трудоустройством в Латвии.
Изменения коснутся и контактных адресов
Поправки предусматривают также возможность обновлять в Регистре физических лиц сведения о прекращении действия контактного адреса иностранца. Это позволит поддерживать данные реестра в актуальном состоянии, если человек больше недоступен по адресу, который указал ранее.
Сообщить о прекращении действия контактного адреса иностранец сможет в Управление по делам гражданства и миграции. В определенных случаях такую информацию смогут передавать и другие уполномоченные лица.