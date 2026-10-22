Порядковый номер на рукаве: работающим в Латвии иностранцам будут присваивать персональный код

Визы с правом на работу выдают как Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), так и дипломатические и консульские представительства Латвии. До сих пор сведения о людях, которые запрашивают такие визы, регистрировались в Национальной визовой информационной системе (NVIS), но латвийский персональный код им не присваивали. Поэтому их данные не включались в Регистр физических лиц. Это создавало трудности для ряда государственных учреждений, в том числе Службы государственных доходов (VID), Национальной службы здравоохранения, Государственного агентства социального страхования, Центрального статистического управления и Дирекции автомобильного транспорта. При предоставлении услуг этим учреждениям было сложно идентифицировать людей, у которых отсутствовал единый идентификатор.