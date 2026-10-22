Сейм в срочном порядке принял важное решение, касающееся Латвийского радио и телевидения

Поправки предусматривают, что Латвийское общественное СМИ в своей редакционной деятельности, в том числе при создании программ, предоставлении линейных и нелинейных услуг в аналоговой и цифровой среде, а также в публичной коммуникации сохраняет и использует также исторические названия прежних общественных электронных СМИ – Latvijas Radio и Latvijas Televīzija. Это относится и к сокращениям названий, логотипам, в том числе стилизованным, и товарным знакам. При этом поправки допускают отступление от данного требования при создании новых программ или услуг.