Сейм в срочном порядке принял важное решение, касающееся Латвийского радио и телевидения
Чтобы сохранить исторические названия Латвийского радио и Латвийского телевидения, Сейм в окончательном чтении принял признанные срочными поправки к Закону об общественных электронных СМИ и управлении ими.
Изменения устанавливают, что государство защищает историческую идентичность и узнаваемость общественных электронных СМИ.
Поправки предусматривают, что Латвийское общественное СМИ в своей редакционной деятельности, в том числе при создании программ, предоставлении линейных и нелинейных услуг в аналоговой и цифровой среде, а также в публичной коммуникации сохраняет и использует также исторические названия прежних общественных электронных СМИ – Latvijas Radio и Latvijas Televīzija. Это относится и к сокращениям названий, логотипам, в том числе стилизованным, и товарным знакам. При этом поправки допускают отступление от данного требования при создании новых программ или услуг.
Изменения также устанавливают, что для достижения целей общественного заказа и обеспечения разнообразия мнений службы новостей Латвийского радио и Латвийского телевидения действуют как отдельные, не объединенные между собой и редакционно самостоятельные структурные подразделения.
Латвийское радио вещает с 1 ноября 1925 года, а Латвийское телевидение – с 6 ноября 1954 года. Ранее депутаты подчеркивали, что названия обоих общественных СМИ, их символика, репутация, редакционное наследие, профессиональные традиции и узнаваемость в обществе за долгое время стали важными составляющими демократического информационного и культурного пространства Латвии, а также общественного доверия.
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18 января 2024 года Сейм принял изменения в законе, предусматривающие создание с 1 января 2025 года единого общественного СМИ Латвии путем объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения.