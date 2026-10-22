Марупе и Рига спорят о маршруте 13-го автобуса - решение может не понравиться местным жителям

Но одним из возможных решений может стать ситуация, когда автобус Rīgas satiksme будет доезжать, условно говоря, до места, которое несколько лет назад было его конечной остановкой. А дальше пассажиры смогут пересаживаться на микроавтобус или другой транспорт, не требующий использования большого автобуса Rīgas satiksme, который не слишком эффективно гонять по территории края ради двух человек", - пояснил Оситис.