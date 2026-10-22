Марупе и Рига спорят о маршруте 13-го автобуса - решение может не понравиться местным жителям
Привычная поездка в Ригу может измениться для жителей Марупе: автобус № 13, который связывает край со столицей, в будущем может перестать доезжать до нынешней конечной остановки. Причина - спор о расходах на перевозки, которые могут исчисляться сотнями тысяч евро в год.
"Сейчас передвижение всех жителей Марупе, в том числе в пределах самого края, оплачивают рижане своими налогами. Мы уже давно обсуждаем с самоуправлением Марупе необходимость найти решение, чтобы изменить эту ситуацию", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
В качестве положительного примера она привела Ропажский край, с которым удалось заключить трехстороннее соглашение. Согласно договоренности, самоуправление Ропажи оплачивает ту часть расходов на общественный транспорт, которая не покрывается государством, - 30% сверх установленного объема финансирования, приходящиеся на маршрут, заходящий на территорию края. "Марупе же до сих пор не оплачивает ничего", - отметила представитель Rīgas satiksme.
Таким образом, предприятие хочет, чтобы Марупское самоуправление также участвовало в финансировании перевозок своих жителей. Однако краевые власти считают, что предложенные расходы слишком высоки, а методика их расчета остается неясной, сообщает LSM.lv.
Расходы могут достигать сотен тысяч евро в год
Председатель Марупской краевой думы Айварс Оситис заявил, что самоуправление начало пересматривать всю сеть общественного транспорта, включая маршруты, предложенные Rīgas satiksme.
"Маршрут автобуса № 13 в определенном смысле стал одной из наших самых болезненных проблем: пассажиров очень мало, а расходы, которые нам пришлось бы покрывать, неадекватно велики. Сейчас мы ищем решения, как обеспечить эту услугу.
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Мы могли бы работать значительно эффективнее. Кроме того, мы не получили ответов на вопросы, откуда возникают эти убытки и кто их создает. Возникают ли они на территории Марупского края, создают ли их зарегистрированные в крае жители, пользующиеся автобусом № 13? Или убытки возникают на рижской стороне?" - сказал Оситис.
Точную сумму, которую самоуправлению предлагается выплачивать, он не назвал, однако, по его словам, речь может идти о "сотнях тысяч евро в год".
В Rīgas satiksme, в свою очередь, подчеркивают, что самоуправление должно найти способ участвовать в оплате перевозок собственных жителей.
Автобус может перестать доезжать до нынешней конечной
В Марупском самоуправлении допускают, что в будущем автобус № 13 может перестать следовать до нынешней конечной остановки. "На данный момент ни один из маршрутов общественного транспорта, проходящих по территории Марупского края, не будет закрыт, пока не найдено решение. Это самое главное. Поэтому сейчас ничего не меняется.
Но одним из возможных решений может стать ситуация, когда автобус Rīgas satiksme будет доезжать, условно говоря, до места, которое несколько лет назад было его конечной остановкой. А дальше пассажиры смогут пересаживаться на микроавтобус или другой транспорт, не требующий использования большого автобуса Rīgas satiksme, который не слишком эффективно гонять по территории края ради двух человек", - пояснил Оситис.
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Такой вариант означал бы, что пассажирам придется делать пересадку. Поэтому властям необходимо будет решить и вопрос единого билета, чтобы поездка на разных видах транспорта оставалась удобной.