В Вене скончался предприниматель Григорий Лучанский, живший и работавший в Латвии

Лучанский родился в Ташкенте, нынешней столице Узбекистана. Он был международным предпринимателем еврейского происхождения и в свое время жил в Латвии. В Австрии он основал влиятельную группу энергетических компаний Nordex, а также занимал руководящие должности в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей и Центре инвестиционных проектов и программ России.