В Вене скончался предприниматель Григорий Лучанский, живший и работавший в Латвии
В возрасте 81 года умер некогда известный предприниматель Григорий Лучанский. Его смерть порталу Jauns.lv подтвердил бизнесмен Юлий Круминьш.
В разговоре с Jauns.lv Круминьш подтвердил, что Лучанский умер позавчера, 20 октября, в Вене. Круминьш рассказал, что они дружили, поэтому ему известны обстоятельства произошедшего. По словам предпринимателя, Лучанскому стало плохо. Несмотря на помощь врачей, спасти его не удалось.
Прощание с Лучанским состоится 25 октября в 14:00 на Еврейском кладбище в Риге. Поминальное мероприятие запланировано на 15:30 в Hanzas perons.
Лучанский родился в Ташкенте, нынешней столице Узбекистана. Он был международным предпринимателем еврейского происхождения и в свое время жил в Латвии. В Австрии он основал влиятельную группу энергетических компаний Nordex, а также занимал руководящие должности в Международном конгрессе промышленников и предпринимателей и Центре инвестиционных проектов и программ России.
После окончания Московского института стали и сплавов Лучанского направили на работу в Латвийскую ССР. В 1974 году его назначили проректором по административно-хозяйственным вопросам Латвийского государственного университета имени Петра Стучки (ныне Латвийский университет). Тогда он стал самым молодым проректором в Латвии.
Как признавался сам Лучанский, в тот период он уже занимался предпринимательством, что не нравилось "тем, кто находился у власти".
В 1982 году Лучанского арестовали по обвинению в присвоении социалистической собственности на сумму 2564 рубля. В следующем году его приговорили к семи годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в Екабпилс. Как сообщает Википедия, в 1985 году Лучанского освободили, направив на принудительные работы на объектах народного хозяйства.
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Позже директор известного агропромышленного предприятия Ādaži Альберт Каулс предложил Лучанскому стать его заместителем. В 1989 году, когда в Латвию приехал тогдашний руководитель СССР Михаил Горбачев, ему показали одно из самых богатых хозяйств республики. Горбачев разрешил предприятию вести экономическую деятельность за рубежом, и Лучанский создал первую в СССР негосударственную внешнеторговую компанию Ādaži Impex.
Уже через год ее оборот составлял около 50 миллионов долларов. В 1990 году Лучанский основал в Австрии компанию Nordex, которая стала первым предприятием на Западе с участием советского капитала. После этого он стремительно разбогател.
В интернете можно встретить утверждение, что Лучанский даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как "человек, который быстрее всех в Европе зарабатывает деньги".