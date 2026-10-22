В Риге в районе бульвара Узварас спасатели ищут человека в воде
Фото: LETA
Спасатели ищут в воде человека (иллюстративное фото).
В Латвии

В Риге в районе бульвара Узварас спасатели ищут человека в воде

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В четверг, 22 октября, в Риге, в районе бульвара Узварас, заметили человека в воде. На месте работают пожарные и спасатели, которые обследуют акваторию.

Как сообщили порталу Jauns.lv в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов поступил в 8:36. Согласно первоначальной информации, в воде был замечен человек.

На место прибыли пожарные и спасатели, которые обследуют акваторию.

Пока неизвестно, удалось ли найти человека. Спасательные работы продолжаются.

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Государственная пожарно-спасательная служба

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