Спасатели ищут в воде человека (иллюстративное фото).
В Латвии
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В Риге в районе бульвара Узварас спасатели ищут человека в воде
В четверг, 22 октября, в Риге, в районе бульвара Узварас, заметили человека в воде. На месте работают пожарные и спасатели, которые обследуют акваторию.
Как сообщили порталу Jauns.lv в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов поступил в 8:36. Согласно первоначальной информации, в воде был замечен человек.
На место прибыли пожарные и спасатели, которые обследуют акваторию.
Пока неизвестно, удалось ли найти человека. Спасательные работы продолжаются.