"Это самое печальное": в Латвии признали, что война за изгнание россиян из международного спорта проиграна
В передаче "Пресс-клуб" на TV24 генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (LBS) Каспарс Ципрусс выразил серьезную обеспокоенность тем, что большинство международных спортивных федераций не смогли сохранить твердую позицию в отношении возвращения российских спортсменов к соревнованиям.
Ципрусс отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году главной задачей было "не привыкнуть к войне". Однако сейчас наблюдается опасная тенденция – в странах, географически более удаленных от зоны конфликта, в Западной Европе и Америке, война в сознании многих уже стала нормой.
"Это самое печальное. Мне грустно видеть, что многим возвращение российских спортсменов к соревнованиям кажется нормальным, а оправдывают это тем, что главное – заниматься спортом. Это неправильное мышление. Мы все должны выступать вместе, с единой позицией: если мы поддерживаем Украину, то все и без исключений. Не может быть ситуации, когда одни поступают так, а другие – иначе", – убежден Ципрусс.
Оценивая возможности контролировать возвращение российских спортсменов на международную арену, генеральный секретарь LBS настроен критически. Он отмечает, что защитные механизмы системы ослабли, поскольку лишь в немногих видах спорта удалось сохранить твердую позицию.
"К сожалению, похоже, что это возвращение уже становится нормой. Очень мало международных федераций, которые сохранили твердость. Ясно одно: стоит впустить в дверь одного, и они будут приходить, искать новые оправдания и способы полностью вернуться в систему. Боюсь, что в краткосрочной перспективе мы еще сможем что-то удержать, но в долгосрочной спортивное сообщество, к сожалению, эту войну уже проиграло", – признал Ципрусс.
"В баскетболе, легкой атлетике мы держимся, но 80% федераций уже считают допуск россиян нормой. И это очень неправильно", - добавил глава LBS.