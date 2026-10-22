"Это самое печальное": в Латвии признали, что война за изгнание россиян из международного спорта проиграна

"Это самое печальное. Мне грустно видеть, что многим возвращение российских спортсменов к соревнованиям кажется нормальным, а оправдывают это тем, что главное – заниматься спортом. Это неправильное мышление. Мы все должны выступать вместе, с единой позицией: если мы поддерживаем Украину, то все и без исключений. Не может быть ситуации, когда одни поступают так, а другие – иначе", – убежден Ципрусс.