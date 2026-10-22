Жить становится тяжелее, а надежды на улучшение тают - опрос банка жителей Латвии
Финансовое настроение жителей стран Балтии становится все более тревожным. Люди все чаще жалуются на ухудшение материального положения и все меньше уверены, что смогут справиться с предстоящими расходами. Особенно заметно ситуация ухудшается в Латвии, где за последние три месяца зафиксировано самое резкое падение финансовой уверенности среди трех стран, свидетельствуют результаты опроса банка Citadele.
Каждый третий житель Латвии стал жить хуже
Согласно исследованию, 35% жителей Латвии признают, что за последние три месяца их финансовое положение ухудшилось. Еще в июле об этом говорили только 25% опрошенных. Таким образом, всего за несколько месяцев доля недовольных своим материальным положением выросла на 10 процентных пунктов.
Особенно сильно негативные перемены ощущают мужчины и молодежь до 29 лет. В обеих группах доля тех, кто сообщает об ухудшении финансового положения, достигла 39%. Именно среди этих жителей тревога за собственные деньги выросла быстрее всего.
При этом людей, которым удалось улучшить свое материальное положение, становится все меньше. В октябре о положительных изменениях сообщили лишь 10% респондентов, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в июле.
Большинство жителей - 55% - пока не заметили существенных перемен в своем финансовом положении. Однако и эта доля постепенно сокращается: летом таких ответов было на пять процентных пунктов больше.
Страх перед зимними расходами усиливается
Ухудшение материального положения отражается и на уверенности людей в завтрашнем дне. Если в июле 66% жителей Латвии считали, что смогут успешно управлять своими финансами в ближайшие три месяца, то в октябре таких осталось только 56%.
Читайте продолжение после рекламы
Это самое резкое падение финансовой уверенности среди стран Балтии.
Больше всего предстоящие расходы беспокоят людей среднего и старшего возраста, а также пенсионеров. С приближением зимы все актуальнее становятся вопросы оплаты коммунальных услуг, отопления и других повседневных потребностей.
На настроения жителей влияют не только сезонные расходы, но и общая экономическая неопределенность, колебания цен на топливо и напряженная геополитическая ситуация.
А как обстоят дела у соседей?
В Литве и Эстонии жители также все чаще сообщают о финансовых трудностях, однако реагируют на них по-разному.
В Эстонии об ухудшении материального положения заявили 40% опрошенных - это даже больше, чем в Латвии. В Литве таких жителей 26%. В обеих странах с июля показатель вырос на семь процентных пунктов.
Но самое интересное различие проявляется в отношении к будущему. В Эстонии, как и в Латвии, люди все меньше уверены, что смогут контролировать свои расходы в ближайшие месяцы. А вот жители Литвы, несмотря на финансовые трудности, смотрят вперед гораздо спокойнее.
Читайте продолжение после рекламы
Почти семь из десяти жителей Литвы уверены, что смогут справиться со своим бюджетом в следующем квартале. Это самый высокий показатель среди трех стран.
Таким образом, хотя финансовое положение части литовцев ухудшается, они сохраняют уверенность в способности приспособиться к новым условиям и при необходимости скорректировать расходы.
Почему настроения жителей Латвии ухудшаются
Результаты исследования показывают, насколько сильно сезонные и экономические факторы влияют на повседневную жизнь людей.
Осенью многие семьи начинают внимательнее следить за расходами: впереди отопительный сезон, более высокие коммунальные платежи и дополнительные зимние траты. На этом фоне неопределенность в мировой экономике и колебания цен на топливо лишь усиливают беспокойство. При этом разница между странами Балтии заключается не только в том, сколько людей столкнулись с финансовыми трудностями, но и в том, насколько уверенно они оценивают свои возможности справиться с ними.
Если жители Литвы демонстрируют сравнительно высокую готовность адаптироваться к новым условиям, то в Латвии и Эстонии заметно усиливается осторожность. Люди могут чаще откладывать крупные покупки, сокращать необязательные расходы и предпочитать накопления дополнительным тратам.
Такие настроения способны повлиять и на экономику в целом, поскольку снижение потребительской уверенности может сдерживать покупательскую активность.
Читайте продолжение после рекламы
Опрос проводился банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в октябре 2026 года. В каждой из трех стран Балтии онлайн были опрошены более 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.