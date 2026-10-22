Жить становится тяжелее, а надежды на улучшение тают - опрос банка жителей Латвии

Осенью многие семьи начинают внимательнее следить за расходами: впереди отопительный сезон, более высокие коммунальные платежи и дополнительные зимние траты. На этом фоне неопределенность в мировой экономике и колебания цен на топливо лишь усиливают беспокойство. При этом разница между странами Балтии заключается не только в том, сколько людей столкнулись с финансовыми трудностями, но и в том, насколько уверенно они оценивают свои возможности справиться с ними.