Пассажир возмущен ситуацией в автобусе Rīgas satiksme: поездки становятся крайне неприятными
Поездка на работу в Риге может превратиться в настоящее испытание: пассажиры автобуса № 56 по утрам стоят вплотную друг к другу, а иногда с трудом могут попасть в салон. В Rīgas satiksme объяснили, почему не спешат выпускать на маршрут более длинные автобусы.
Рижанин Дмитрий Захаров поделился в социальных сетях фотографиями, на которых запечатлена ситуация в автобусе № 56, следующем по маршруту Зиепниеккалнс - Даугавгрива. По его словам, так выглядит поездка каждое буднее утро с 7 до 8 часов.
"Автобус переполнен, пассажиры стоят вплотную друг к другу, и порой в транспортное средство трудно даже войти. К сожалению, Rīgas satiksme не считает необходимым выпускать на этот маршрут 18-метровый автобус хотя бы в утренние часы, когда пассажиропоток особенно интенсивен", - пишет Захаров.
Он также ознакомился со статистикой пассажиропотока на маршруте № 56 за период с 7 до 8 часов утра. "Честно говоря, у меня возникли серьезные сомнения в точности этих данных. Отраженная в статистике ситуация, на мой взгляд, не соответствует тому, что я собственными глазами вижу каждое буднее утро.
Создается впечатление, что решения о вместимости автобусов принимаются на основании цифр, которые не всегда отражают реальное положение дел. Конечно, статистика важна, но не менее важно учитывать и фактический опыт пассажиров.
Считаю, что выпуск хотя бы одного 18-метрового автобуса в утренние часы мог бы существенно улучшить условия поездок. Общественный транспорт должен быть не только доступным, но и достаточно вместительным и комфортным", - отмечает рижанин.
В Rīgas satiksme подтвердили высокую загрузку отдельных рейсов
Портал Jauns.lv попросил прокомментировать ситуацию руководителя отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байбу Барташевичу-Фелдмане. Она сообщила, что предприятие регулярно отслеживает пассажиропоток во всей маршрутной сети, в том числе на маршруте автобуса № 56.
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"Для оценки мы используем данные электронной системы оплаты о регистрации поездок, но главным образом опираемся на данные автоматической системы подсчета пассажиров. Она фиксирует количество вошедших и вышедших на каждой остановке, что позволяет оценить заполненность салона на протяжении всего рейса.
Мы также проанализировали ситуацию на маршруте автобуса № 56. Данные автоматической системы подсчета пассажиров показывают, что очень высокая заполненность салона на этом маршруте наблюдается в отдельных рейсах, на определенных участках и в определенное время", - пояснила представитель предприятия.
Длинных автобусов не хватает на все маршруты
Барташевича-Фелдмане отметила, что автобусы стандартной и увеличенной вместимости распределяются с учетом пассажиропотока, потребностей всей маршрутной сети и имеющегося в распоряжении предприятия транспорта.
"Мы оцениваем заполненность салонов на разных рейсах и участках маршрутов, а также то, насколько регулярно и долго сохраняется высокий пассажиропоток.
Количество автобусов увеличенной вместимости ограничено, поэтому 18-метровые машины мы в первую очередь направляем на маршруты, где высокая загрузка сохраняется на большинстве рейсов в течение всего дня. Перераспределение таких автобусов между маршрутами необходимо тщательно оценивать на основании данных о пассажиропотоке, поскольку увеличение вместимости на одном маршруте уменьшает доступность таких автобусов на другом", - объяснила она.
Почему статистика может отличаться от наблюдений пассажиров?
Представитель Rīgas satiksme также подчеркнула, что важно различать данные автоматической системы подсчета пассажиров и статистику зарегистрированных поездок, опубликованную на портале открытых данных. Именно с последней Захаров сравнивал собственные наблюдения.
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В статистику зарегистрированных поездок не попадают пассажиры, которые не зарегистрировали свою поездку. Автоматическая система подсчета, напротив, учитывает пассажиров независимо от того, зарегистрировали ли они поездку.
Поэтому при оценке фактической заполненности салонов предприятие в первую очередь опирается именно на данные автоматической системы, пояснила представитель Rīgas satiksme.