Пассажир возмущен ситуацией в автобусе Rīgas satiksme: поездки становятся крайне неприятными

Он также ознакомился со статистикой пассажиропотока на маршруте № 56 за период с 7 до 8 часов утра. "Честно говоря, у меня возникли серьезные сомнения в точности этих данных. Отраженная в статистике ситуация, на мой взгляд, не соответствует тому, что я собственными глазами вижу каждое буднее утро.