С помощью тароматов жители Латвии помогут спасать жизни украинским военным
Благодаря пожертвованиям жителей Латвии, оставленным в тароматах оператора депозитной системы упаковки (DIO), фонд Uzņēmēji mieram передал защитникам Украины два произведенных в Украине наземных дрона, предназначенных специально для эвакуации раненых военнослужащих с поля боя. В ближайшее время оба дрона отправятся на свои первые задания.
Наземные дроны становятся все более важным средством помощи защитникам Украины. В условиях, когда над полем боя постоянно действуют беспилотники противника, эвакуация раненых особенно опасна. Дистанционно управляемые наземные транспортные средства позволяют доставить пострадавших в более безопасное место, не рискуя жизнями других людей.
"Каждая бутылка, сданная в Латвии, стала частью наземного дрона, который спасает жизни украинских военнослужащих. Это наглядный пример того, как, казалось бы, небольшое повседневное пожертвование может оказать действительно существенную помощь", – подчеркивает директор фонда Uzņēmēji mieram Лаура Скроделе.
Приобретенные в Украине наземные дроны специально приспособлены для эвакуации раненых. Они созданы на базе удлиненной платформы квадроцикла, оснащены полным приводом и бронированной капсулой для перевозки людей. Грузоподъемность дронов позволяет эвакуировать человека весом до 200 килограммов, а с полным топливным баком они могут преодолеть расстояние до 200 километров. Такие транспортные средства производят в Украине с учетом реальных условий боевых действий и потребностей военнослужащих.