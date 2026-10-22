С помощью тароматов жители Латвии помогут спасать жизни украинским военным

Приобретенные в Украине наземные дроны специально приспособлены для эвакуации раненых. Они созданы на базе удлиненной платформы квадроцикла, оснащены полным приводом и бронированной капсулой для перевозки людей. Грузоподъемность дронов позволяет эвакуировать человека весом до 200 килограммов, а с полным топливным баком они могут преодолеть расстояние до 200 километров. Такие транспортные средства производят в Украине с учетом реальных условий боевых действий и потребностей военнослужащих.