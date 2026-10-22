В критический момент без звонков не останемся? В Латвии приняли закон о национальном роуминге

"В кризисной ситуации у людей должна быть возможность связаться с близкими, вызвать помощь и получить важную информацию. Поэтому крайне важно обеспечить доступность связи даже тогда, когда сеть одного из операторов не работает", - ранее подчеркивал председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Арвил Ашераденс, отвечавший за продвижение законопроекта.