В критический момент без звонков не останемся? В Латвии приняли закон о национальном роуминге
Они предусматривают введение национального роуминга, благодаря которому мобильный телефон сможет автоматически подключаться к сети другого оператора, если основной перестанет работать.
Главная цель изменений - обеспечить бесперебойную связь в чрезвычайных ситуациях. Если сеть одного из мобильных операторов окажется недоступной в течение длительного времени, его абоненты смогут воспользоваться сетью другого оператора.
"В кризисной ситуации у людей должна быть возможность связаться с близкими, вызвать помощь и получить важную информацию. Поэтому крайне важно обеспечить доступность связи даже тогда, когда сеть одного из операторов не работает", - ранее подчеркивал председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Арвил Ашераденс, отвечавший за продвижение законопроекта.
Как ранее объясняли депутатам представители Министерства сообщения, национальный роуминг будет активироваться по решению учреждения, ответственного за управление кризисной ситуацией. После этого мобильное устройство автоматически подключится к сети того оператора, у которого в конкретном месте будет доступно покрытие.
Таким образом, жители смогут продолжать совершать голосовые звонки и отправлять SMS, даже если сеть их собственного оператора не работает.
Согласно принятому закону, мобильные операторы должны обеспечить техническую возможность национального роуминга до 1 июля 2027 года.