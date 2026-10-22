Латвия неожиданно возглавила мировой рейтинг. В чем жители страны обошли даже финнов и литовцев?
Жители Латвии оказались самыми активными пользователями мобильного интернета среди всех стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В среднем на одного абонента приходится 66 гигабайт мобильного трафика в месяц - почти в четыре раза больше, чем в других странах организации. При этом Латвия входит в число лидеров и по распространению оптоволоконного интернета.
Об этом свидетельствуют последние данные ОЭСР, представленные на международном форуме цифровых технологий Techritory 2026, который открылся 21 октября в Риге. В мероприятии принял участие заместитель генерального секретаря ОЭСР Ясуши Масаки.
Латвия обогнала Литву, Финляндию и остальные страны ОЭСР
Согласно статистике за 2025 год, в среднем жители стран ОЭСР расходовали 17 гигабайт мобильного интернета на один абонентский договор в месяц. В Латвии этот показатель достиг 66 гигабайт, что обеспечило стране первое место в рейтинге.
Ближайшими конкурентами оказались Литва с 54 гигабайтами и Финляндия с 49 гигабайтами. Таким образом, жители Латвии используют мобильный интернет значительно активнее, чем жители большинства экономически развитых стран.
Впечатляют и показатели проводного интернета. В 2025 году на оптоволоконные подключения приходилось 80% всех фиксированных широкополосных интернет-соединений в Латвии. Для сравнения, средний показатель по странам ОЭСР составлял 51%.
Однако, как подчеркнул заместитель генерального секретаря ОЭСР Ясуши Масаки, даже самая современная цифровая инфраструктура сама по себе не гарантирует экономического процветания. Гораздо важнее, насколько эффективно предприятия смогут использовать новые технологии, прежде всего искусственный интеллект.
По оценкам ОЭСР, внедрение искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия способно ежегодно добавлять до одного процентного пункта к росту производительности труда. Но для этого компаниям понадобятся квалифицированные специалисты, качественные данные, вычислительные мощности и финансирование.
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Пока Латвия ставит рекорды, миллиарды людей остаются без интернета
На фоне цифровых успехов Латвии ситуация в мире выглядит гораздо менее благополучной.
Заместитель генерального секретаря Международного союза электросвязи (ITU) Томас Ламанаускас рассказал, что сегодня интернетом пользуются около шести миллиардов человек. За последние пять лет их число увеличилось на 1,3 миллиарда, однако еще 2,2 миллиарда жителей планеты по-прежнему остаются без доступа к сети.
Особенно заметен разрыв между богатыми и бедными странами. В государствах с высоким уровнем доходов покрытие 5G охватывает 84% населения, тогда как в странах с низкими доходами - всего 4%.
Чтобы к 2030 году обеспечить полноценную цифровую связь во всем мире, потребуется около 1,6 триллиона долларов инвестиций только в инфраструктуру. Если учитывать обучение цифровым навыкам и другие необходимые условия, сумма возрастает до 2,8 триллиона долларов.
Более 94% жителей Латвии пользуются интернетом
Ламанаускас особо отметил успехи Латвии в развитии цифровой инфраструктуры.
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По его словам, оптоволоконная сеть с возможностью подключения непосредственно к помещениям охватывает более 90% объектов, а связь 5G доступна более чем 96% населения страны. Интернетом пользуются свыше 94% жителей, причем 75% считают, что цифровизация делает их жизнь лучше.
Но стремительное развитие технологий создает и новые риски. Чем сильнее экономика и повседневная жизнь зависят от интернета, тем серьезнее могут оказаться последствия технических сбоев и повреждения инфраструктуры.
Например, более 99% международного трафика данных передается по подводным кабелям. Их повреждение способно нарушить работу важных услуг и нанести серьезный ущерб экономике целых государств.
Еще одна проблема - концентрация технологических возможностей в руках небольшого числа стран. По словам Ламанаускаса, около 90% мировых суперкомпьютерных мощностей для искусственного интеллекта сосредоточены всего в двух государствах. Это усиливает неравенство между странами, которые имеют доступ к передовым технологиям, и теми, кто вынужден от них зависеть.
Европе недостаточно устанавливать правила - нужно создавать собственные технологии
Министр умного управления и регионального развития Латвии Эдгар Таварс на открытии форума призвал Европу ускорить развитие инноваций и сократить бюрократические препятствия.
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По его мнению, добиться технологического лидерства исключительно с помощью регулирования невозможно. Европейским странам необходимо самим разрабатывать новые решения, внедрять их и развивать собственные технологические компании. Таварс предложил международному бизнесу активнее использовать Латвию как площадку для разработки и тестирования инноваций.
Отдельное внимание министр уделил искусственному интеллекту. Он считает, что новые технологии могут помочь предприятиям и государственным учреждениям сокращать расходы, автоматизировать повседневные процессы и справляться с нехваткой работников.
Вместе с тем развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться усилением кибербезопасности и защиты персональных данных. Европа, подчеркнул министр, должна развивать собственную инфраструктуру и технологические компетенции, чтобы меньше зависеть от решений, созданных за ее пределами.
Латвия привлекла почти 900 миллионов евро инвестиций за девять месяцев
О том, что Латвия способна не только активно пользоваться технологиями, но и создавать их, рассказала директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере.
В качестве примера она привела предприятие Light Guide Optics International (Lightguide), расположенное в Ливаны. Компания занимается разработкой и производством оптоволоконной продукции для международных рынков. По словам Ягере, этот пример показывает, что технологические инновации развиваются не только в Риге, но и в регионах Латвии.
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Результаты привлечения инвестиций также внушают оптимизм. В 2025 году при поддержке LIAA в страну удалось привлечь один миллиард евро, а за первые девять месяцев 2026 года - уже почти 900 миллионов евро.
Среди главных преимуществ Латвии для иностранных инвесторов Ягере назвала квалифицированных специалистов, развитые цифровые услуги, опыт международного сотрудничества и систему налогообложения, при которой реинвестированная прибыль предприятий не облагается налогом.
Главный вопрос - как превратить цифровые достижения в реальные деньги
Международный форум Techritory 2026 проходит в Риге уже в девятый раз. В этом году его главными темами стали безопасность и благополучие, которых можно достичь благодаря развитию цифровых технологий и современной связи.
На фоне растущих киберугроз и глобальной технологической конкуренции участники форума обсуждают не только перспективные разработки, но и вполне практические вопросы: как повысить конкурентоспособность Европы, укрепить ее цифровую независимость и сделать новые технологии полезными для бизнеса и обычных людей.
Именно здесь кроется главный вызов для Латвии. Страна уже располагает одной из наиболее развитых цифровых инфраструктур среди государств ОЭСР, а ее жители устанавливают рекорды по потреблению мобильного интернета. Теперь задача заключается в том, чтобы превратить эти преимущества в рост производительности, новые рабочие места и более сильную экономику.