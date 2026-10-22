Латвия неожиданно возглавила мировой рейтинг. В чем жители страны обошли даже финнов и литовцев?

Именно здесь кроется главный вызов для Латвии. Страна уже располагает одной из наиболее развитых цифровых инфраструктур среди государств ОЭСР, а ее жители устанавливают рекорды по потреблению мобильного интернета. Теперь задача заключается в том, чтобы превратить эти преимущества в рост производительности, новые рабочие места и более сильную экономику.