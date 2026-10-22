Хакеры атакуют латвийские сайты: специалисты предупреждают, что без пострадавших не обойдется
В Латвии уже фиксируются попытки кибератак на интернет-ресурсы, а некоторые государственные сайты до сих пор остаются недоступными. Специалисты предупреждают, что атаки могут продолжиться, причем под угрозой находятся не только государственные учреждения, но и тысячи частных сайтов.
Из-за уязвимостей безопасности, обнаруженных в языке программирования PHP, фиксируются попытки атак на цифровые ресурсы Латвии. Однако пока нет информации о случаях успешного взлома, сообщил в четверг утром в программе LTV "Rīta panorāma" заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс.
По мнению эксперта, кибератаки, вероятно, продолжатся, однако есть надежда, что их последствия будут незначительными. Вместе с тем он практически уверен, что среди сайтов, владельцы которых уделяют недостаточно внимания безопасности, найдутся и пострадавшие.
По словам Тейванса, сейчас преимущественно фиксируются атаки ботов и небольших групп на латвийские цифровые ресурсы. Эти атаки пока не отличаются особой целенаправленностью и тщательной подготовкой.
Эксперт напомнил, что попытки атак были замечены еще в среду, поэтому было принято решение ограничить доступ к части латвийских сайтов. Большинство из них уже возобновили работу, однако некоторые до сих пор остаются недоступными.
Министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс (Объединенный список) оценил уровень угрозы как очень серьезный. По его словам, именно поэтому пришлось временно приостановить доступ к сайтам государственных и муниципальных учреждений.
Некоторые государственные сайты до сих пор не работают
По информации Cert.lv, в четверг утром по-прежнему оставались недоступными восемь цифровых ресурсов высокой приоритетности. В частности, не работал сайт официального издания Latvijas Vēstnesis.
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В свою очередь, Таварс сообщил, что из примерно 360 государственных и муниципальных ресурсов, доступ к которым был приостановлен, утром четверга не работали 11. Среди них - сайты Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и Latvenergo.
Ограничения на доступ к латвийским интернет-ресурсам из-за рубежа также продолжают действовать. По оценке Тейванса, они, скорее всего, сохранятся как минимум до следующего понедельника, 26 октября. Таварс также выразил надежду, что к этому времени все проблемы удастся устранить.
Почему в Латвии массово отключали сайты
Как сообщалось ранее, вечером среды из-за двух критических уязвимостей, обнаруженных на глобальном уровне в языке программирования PHP, был ограничен доступ к ряду сайтов государственных учреждений Латвии.
Первоначально Cert.lv сообщило о временном ограничении доступа к нескольким латвийским цифровым ресурсам из-за рубежа. Позднее Государственная канцелярия объявила о решении временно приостановить доступ к единой платформе государственных сайтов (TVP), чтобы защитить ее от возможных кибератак.
Согласно информации на сайте Кабинета министров, на этой платформе размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений. В результате отключения платформы многие государственные и муниципальные сайты оказались недоступны как в Латвии, так и за ее пределами.
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В среду вечером доступ к государственным сайтам начали постепенно восстанавливать.
Под угрозой могут оказаться тысячи сайтов
Разработчики PHP опубликовали рекомендации по снижению рисков, связанных с уязвимостями в неподдерживаемых версиях программного обеспечения. Однако Cert.lv предупреждает, что эти меры лишь частично ограничивают возможные способы атак и не заменяют полноценные обновления безопасности.
Если систему невозможно обновить до безопасной версии PHP, необходимо ограничить доступ к ней из интернета до устранения угроз.
Cert.lv также призывает компании частного сектора незамедлительно проверить свои системы и установить доступные обновления безопасности. Особое внимание рекомендуется уделить общедоступным сайтам, интернет-магазинам, клиентским порталам и другим важным для бизнеса цифровым системам.
Предприятиям следует связаться со своими IT-специалистами или поставщиками хостинга, чтобы проверить используемые версии PHP и убедиться в установке необходимых обновлений.
В учреждении подчеркивают, что при обнаружении критических уязвимостей особенно важны своевременные и согласованные действия. Временное ограничение доступа является лишь превентивной защитной мерой, тогда как оперативная установка обновлений необходима для обеспечения безопасности государственных и частных информационных систем.
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Насколько опасны обнаруженные уязвимости
Ранее LETA сообщало, что в языке программирования PHP обнаружены две критические уязвимости - CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. Обе получили оценку опасности 9,2 балла из 10 по стандарту CVSS v4.0.
Согласно имеющейся информации, использование этих уязвимостей потенциально позволяет злоумышленникам выполнять произвольные команды в уязвимой системе без предварительной аутентификации. Иными словами, атакующий может получить возможность вмешиваться в работу сервера, не имея учетной записи или пароля. Поскольку PHP широко используется при создании сайтов, обнаруженные уязвимости представляют серьезную угрозу для большого количества интернет-ресурсов.
В общей сложности в Латвии выявлено около 6000 цифровых ресурсов, которые потенциально могут пострадать от этих уязвимостей. При этом лишь несколько сотен из них относятся к государственному сектору.
Cert.lv совместно с ответственными учреждениями продолжает следить за ситуацией и координировать необходимые меры защиты.