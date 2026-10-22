Хакеры атакуют латвийские сайты: специалисты предупреждают, что без пострадавших не обойдется

Ограничения на доступ к латвийским интернет-ресурсам из-за рубежа также продолжают действовать. По оценке Тейванса, они, скорее всего, сохранятся как минимум до следующего понедельника, 26 октября. Таварс также выразил надежду, что к этому времени все проблемы удастся устранить.