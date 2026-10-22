В Латвии
Сегодня 09:03
В одних регионах солнце, в других - ветер и облака: прогноз погоды на четверг
В четверг на большей части территории Латвии будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Более солнечная погода сохранится в некоторых районах на востоке страны. Юго-восточный ветер в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду, наиболее ветреная погода ожидается в Курземе. Температура воздуха повысится до +11...+16 градусов.
В Риге осадков не ожидается, порывы юго-восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +13...+14 градусов.
Погодные условия определяет юго-западная периферия антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1015 гектопаскалей в Южнокурземском крае до 1026 гектопаскалей вблизи границы с Россией.