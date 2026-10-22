Даже пачке чипсов нельзя доверять? В Латвии рассказали, до чего дошли производители подделок

"В прошлом году произошел феноменальный случай - нам удалось обнаружить контейнер с поддельными чипсами из Индии, что совершенно нетипично. Мы не ожидали увидеть такую продукцию, ведь она вроде бы не слишком дорогая. Обычно все думают, что подделывают предметы роскоши. Но оказалось, что подделывают и такие вещи. Контрафакт может встречаться в самых неожиданных товарных категориях", - отметил он.