Даже пачке чипсов нельзя доверять? В Латвии рассказали, до чего дошли производители подделок
В Латвию регулярно попадают поддельные товары - от элитного виски и дизайнерской одежды до картофельных чипсов. Производство подделок превратилось в прибыльный бизнес международных преступных группировок, а современные технологии позволяют создавать копии, практически неотличимые от оригиналов. Подпольные производства обнаружены и в самой Латвии, причем их продукция поступала даже в Италию.
В Риге проходит организованный Патентным ведомством и Таможенным управлением Службы государственных доходов (СГД) семинар, посвященный выявлению и контролю контрафактной продукции в пищевой промышленности. Особое внимание уделяется подделкам продуктов питания и алкогольных напитков.
В Патентном ведомстве объясняют, что подделкой алкоголя и продуктов питания занимаются международные преступные группировки - те же, которые связаны с торговлей наркотиками и людьми.
Схема выглядит следующим образом: для производства партии поддельного виски компоненты заказывают в разных странах. Например, из Китая привозят контейнеры со стеклянными бутылками, в другой стране печатают этикетки, а в третьей все собирают, наполняют бутылки содержимым и затем через многочисленные подставные компании выпускают товар на рынок.
Даже если преступников поймают, риски для них относительно невелики, тогда как потенциальная прибыль от продажи огромных партий товаров в разных странах весьма значительна. Особенно учитывая, что современные технологии позволяют изготавливать практически идеальные подделки. При этом установить точное количество контрафактной продукции, поступающей на рынок Европейского союза (ЕС) и Латвии, невозможно.
Директор Патентного ведомства Агрис Баталаускис рассказал, какие товары подделывают чаще всего.
"Это очень популярные бренды, особенно крепкие алкогольные напитки, вина, а среди продуктов питания - оливковое масло! Нужно быть очень внимательными, поскольку продукцию более низкого качества продают как высококачественную. Если говорить об алкоголе, то дешевые напитки не подделывают. Цель - продавать низкокачественный продукт под известной торговой маркой с хорошей репутацией, чтобы люди охотнее его покупали", - пояснил он.
Журналисты TV3 Ziņas обратились к крупнейшим торговым сетям Латвии, чтобы выяснить, пытались ли поставщики продавать им поддельные продукты питания и алкоголь и насколько часто это происходит.
И Maxima, и Rimi заявили, что в их практике подобных случаев не было. Компании объясняют это сотрудничеством с официальными поставщиками и прямыми дистрибьюторами, которые закупают продукцию непосредственно у производителей или их уполномоченных представителей. Это позволяет полностью проследить происхождение товаров.
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Чаще всего контрафакт обнаруживают сотрудники таможни - благодаря оперативной информации или в ходе плановых проверок.
В прошлом году таможенники выявили 67 случаев ввоза поддельных товаров и изъяли почти 240 тысяч единиц продукции. Среди них были одежда, игрушки, парфюмерия и даже картофельные чипсы. В частности, обнаружили почти 9000 упаковок с поддельной торговой маркой Lay's.
Представитель отдела управления рисками Таможенного управления СГД Эгилс Миситис рассказал, что эта находка стала неожиданностью даже для опытных сотрудников.
"В прошлом году произошел феноменальный случай - нам удалось обнаружить контейнер с поддельными чипсами из Индии, что совершенно нетипично. Мы не ожидали увидеть такую продукцию, ведь она вроде бы не слишком дорогая. Обычно все думают, что подделывают предметы роскоши. Но оказалось, что подделывают и такие вещи. Контрафакт может встречаться в самых неожиданных товарных категориях", - отметил он.
За первые девять месяцев этого года таможня выявила еще 29 случаев нарушения прав интеллектуальной собственности, связанных с незаконным использованием товарных знаков. Поддельными были признаны более 42 тысяч единиц продукции.
В Патентном ведомстве подчеркивают, что не существует какой-то одной страны или группы стран ЕС, где сосредоточены организаторы производства контрафакта. Эта деятельность распределена по всей Европе, а преступные схемы постоянно меняются.
Примечательно, что подпольные производства обнаруживают и в Латвии. В августе полиция выявила в Риге организованное производство поддельного моторного масла, которое впоследствии поставлялось и продавалось в магазинах Италии. В ходе операции было изъято около 140 тысяч литров масла с поддельными товарными знаками GM, Mobil 1, Castrol и Ford Motorcraft.