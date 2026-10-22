Жить как богатые страны и платить низкие налоги: эксперт - о противоречии в ожиданиях жителей Латвии
Жители Латвии хотят пользоваться качественными государственными услугами, как в богатых странах Европы, но при этом не готовы платить высокие налоги. Эксперт считает такой подход нереалистичным.
"У нас всегда есть этот немного шизофренический подход: мы хотим получать такие услуги, как в богатых странах, но налоги хотим платить как при жестком капитализме", - заявила старший эксперт факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Даце Зиле в эфире программы "Preses klubs" на TV24.
По ее мнению, в случае Латвии рассчитывать на такое сочетание не слишком реалистично. Возможности государства зависят не только от налоговой политики, но и от состояния здоровья населения, а также от продолжительности жизни людей.
Особую тревогу, подчеркнула эксперт, вызывает ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Латвии и небольшое количество лет, которые люди проводят в хорошем здоровье. Поэтому необходимо больше внимания уделять здоровому образу жизни на протяжении всей жизни, сбалансированному питанию, профилактике заболеваний и регулярным медицинским обследованиям.
"Учитывая особенно низкую ожидаемую продолжительность жизни мужчин и очень печальное количество лет, прожитых в здоровом состоянии, нам нужно больше задумываться о здоровом образе жизни, здоровом питании на протяжении всей жизни, профилактических мерах и профилактических медицинских осмотрах", - отметила Зиле.
Однако одной лишь заботы о здоровье недостаточно. Эксперт также подчеркнула важность образования, которое, наряду с профилактикой заболеваний, может помочь людям дольше оставаться активными и трудоспособными.
"И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда появится возможность обсуждать, как активнее и эффективнее вовлекать в рынок труда людей старшего возраста", - сказала Зиле.