Жить как богатые страны и платить низкие налоги: эксперт - о противоречии в ожиданиях жителей Латвии
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Экономист объяснила, почему Латвии не удастся жить как богатые страны и платить низкие налоги.
В Латвии
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Жить как богатые страны и платить низкие налоги: эксперт - о противоречии в ожиданиях жителей Латвии

Отдел новостей

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Жители Латвии хотят пользоваться качественными государственными услугами, как в богатых странах Европы, но при этом не готовы платить высокие налоги. Эксперт считает такой подход нереалистичным.

"У нас всегда есть этот немного шизофренический подход: мы хотим получать такие услуги, как в богатых странах, но налоги хотим платить как при жестком капитализме", - заявила старший эксперт факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Даце Зиле в эфире программы "Preses klubs" на TV24.

По ее мнению, в случае Латвии рассчитывать на такое сочетание не слишком реалистично. Возможности государства зависят не только от налоговой политики, но и от состояния здоровья населения, а также от продолжительности жизни людей.

Особую тревогу, подчеркнула эксперт, вызывает ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Латвии и небольшое количество лет, которые люди проводят в хорошем здоровье. Поэтому необходимо больше внимания уделять здоровому образу жизни на протяжении всей жизни, сбалансированному питанию, профилактике заболеваний и регулярным медицинским обследованиям.

"Учитывая особенно низкую ожидаемую продолжительность жизни мужчин и очень печальное количество лет, прожитых в здоровом состоянии, нам нужно больше задумываться о здоровом образе жизни, здоровом питании на протяжении всей жизни, профилактических мерах и профилактических медицинских осмотрах", - отметила Зиле.

Однако одной лишь заботы о здоровье недостаточно. Эксперт также подчеркнула важность образования, которое, наряду с профилактикой заболеваний, может помочь людям дольше оставаться активными и трудоспособными.

"И тогда мы можем оказаться в ситуации, когда появится возможность обсуждать, как активнее и эффективнее вовлекать в рынок труда людей старшего возраста", - сказала Зиле.

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Налоги в ЛатвииЛатвийский университетPreses klubs TV24

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