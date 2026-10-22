Жить как богатые страны и платить низкие налоги: эксперт - о противоречии в ожиданиях жителей Латвии

"У нас всегда есть этот немного шизофренический подход: мы хотим получать такие услуги, как в богатых странах, но налоги хотим платить как при жестком капитализме", - заявила старший эксперт факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Даце Зиле в эфире программы "Preses klubs" на TV24.