Полицейские спешили на срочный вызов, но оказались в больнице: подробности ДТП в Риге
В Риге, в Зиепниеккалнсе, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого перевернулась машина муниципальной полиции. Двое полицейских пострадали и были доставлены в больницу. Как произошло столкновение?
Незадолго до аварии полицейские спешили на вызов высокой приоритетности. Их маршрут проходил по улице Грауду, однако на перекрестке с улицей Калю они сами оказались в ситуации, когда потребовалась помощь коллег из других служб.
Полицейский автомобиль Toyota столкнулся с двумя гражданскими машинами - еще одной Toyota и Peugeot. Оба находившихся в патрульном автомобиле полицейских пострадали и были доставлены в больницу, сообщает "Degpunktā".
По одной из рассматриваемых версий, один из автомобилей выехал со второстепенной улицы Калю, создав опасную ситуацию. Пытаясь избежать столкновения, водители других машин попали в аварию. Местные жители рассказывают, что на этом участке дороги нередко возникают опасные ситуации.
"Я в это время работал. Приехал, когда все уже произошло. Видел только, как пытались перевернуть автомобиль обратно на колеса. Здесь не хватает лежачих полицейских, потому что машины ездят очень быстро. Поэтому, конечно, становится опасно", - рассказал Сергей, живущий неподалеку от места аварии.
К настоящему времени проезжая часть практически приведена в порядок. Обломки полицейского автомобиля и другие последствия аварии убраны на обочину.
В муниципальной полиции сообщили, что оба пострадавших сотрудника не получили серьезных травм. Расследованием обстоятельств столкновения занимается Государственная полиция. "Выясняются обстоятельства происшествия, в том числе действия водителей участвовавших в нем транспортных средств. Также собираются доказательства, чтобы установить, действия какого именно водителя привели к столкновению", - сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите.