Полицейские спешили на срочный вызов, но оказались в больнице: подробности ДТП в Риге

"Я в это время работал. Приехал, когда все уже произошло. Видел только, как пытались перевернуть автомобиль обратно на колеса. Здесь не хватает лежачих полицейских, потому что машины ездят очень быстро. Поэтому, конечно, становится опасно", - рассказал Сергей, живущий неподалеку от места аварии.