Масштабный сбой в Латвии: государственные сайты возвращаются к работе
После масштабного отключения сайтов государственных учреждений в Латвии постепенно восстанавливается доступ к цифровым услугам. Причиной ограничений стали две критические уязвимости, обнаруженные в языке программирования PHP. Большинство государственных сайтов уже заработали, однако некоторые важные интернет-ресурсы по-прежнему недоступны.
Вскоре после 22:00 доступ был восстановлен ко всем сайтам, размещенным на Единой платформе государственных сайтов (TVP). Таким образом, возобновили работу сайты министерств, различных государственных учреждений и служб, в том числе Государственной пожарно-спасательной службы, портал 112.lv, а также сайты Министерства обороны, Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.
Заместитель государственного секретаря Министерства умного управления и регионального развития по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс сообщил в соцсети X, что работа сайтов, входящих в TVP, восстановлена, однако некоторые другие интернет-ресурсы по-прежнему могут быть недоступны.
Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня, работа платформы TVP восстановлена для пользователей, подключающихся из Латвии. Это означает, что государственные и муниципальные сайты, размещенные на платформе, вновь доступны посетителям внутри страны. При этом доступ из-за границы пока остается ограниченным, а работа системы находится под наблюдением.
Крастиня подчеркнула, что обнаруженные уязвимости PHP не затронули саму платформу TVP. Ее работу временно приостановили в качестве превентивной меры после обнаружения двух критических уязвимостей в программном обеспечении PHP. Решение было принято для защиты размещенных на платформе сайтов от возможных кибератак.
По наблюдениям LETA, около 22:45 по-прежнему оставались недоступны сайты и мобильные приложения, обслуживаемые государственным предприятием Latvijas Vēstnesis, включая официальное издание Latvijas Vēstnesis и портал Likumi.lv. Также к этому времени не была восстановлена работа сайтов Латвийского общественного СМИ и Латвийского радио.
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Почему государственные сайты перестали работать?
Ранее сообщалось, что в среду вечером в Латвии был ограничен доступ к целому ряду сайтов государственных учреждений из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP, выявленных на международном уровне.
Первоначально учреждение по предотвращению киберинцидентов Cert.lv сообщило о временном ограничении доступа из-за границы к нескольким латвийским цифровым ресурсам. Однако позднее Государственная канцелярия объявила о решении временно приостановить доступ ко всей платформе TVP, чтобы защитить ее от потенциальных кибератак.
Согласно информации на сайте Кабинета министров, на платформе TVP размещены 165 сайтов государственных учреждений и самоуправлений. После введения ограничений многие из них стали недоступны как в Латвии, так и за ее пределами.
Что рекомендуют специалисты по кибербезопасности?
Как пояснили в Cert.lv, разработчики PHP опубликовали рекомендации по снижению рисков для устаревших версий программного обеспечения, которые больше не поддерживаются. Однако эти меры лишь частично ограничивают возможные способы атак и не заменяют полноценные обновления безопасности. Если систему невозможно обновить до безопасной версии PHP, необходимо ограничить ее доступность из интернета до устранения угроз.
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Предприятия частного сектора также призывают незамедлительно проверить свои информационные системы и установить доступные обновления безопасности. Особое внимание следует уделить общедоступным сайтам, интернет-магазинам, клиентским порталам и другим критически важным для бизнеса системам.
Компаниям рекомендуется связаться со своими IT-специалистами или поставщиками хостинговых услуг, чтобы проверить используемые версии PHP и убедиться в установке необходимых обновлений.
В Cert.lv подчеркивают, что при обнаружении критических уязвимостей крайне важны своевременные и согласованные действия. Временные ограничения доступа служат лишь превентивной защитой, тогда как оперативная установка обновлений необходима для обеспечения безопасности информационных систем государственного и частного сектора, а также бесперебойной работы цифровых услуг.
Насколько опасны обнаруженные уязвимости?
Как ранее сообщало LETA, в языке программирования PHP были обнаружены две критические уязвимости, получившие идентификаторы CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619.
Обе получили оценку опасности 9,2 балла из 10 по стандарту CVSS v4.0. Согласно имеющейся информации, злоумышленники потенциально могут использовать эти уязвимости для выполнения произвольных команд в затронутых системах без предварительной аутентификации.
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Команда безопасности PHP объявила, что выпустит исправления в среду в 17:00 по латвийскому времени.
PHP широко используется при создании интернет-сайтов, поэтому обнаруженные уязвимости представляют серьезную угрозу для большого количества систем.
Из-за этих уязвимостей доступ ко многим сайтам за пределами Латвии также был временно приостановлен или нарушен.