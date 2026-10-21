Масштабный сбой в Латвии: государственные сайты возвращаются к работе

Как пояснили в Cert.lv, разработчики PHP опубликовали рекомендации по снижению рисков для устаревших версий программного обеспечения, которые больше не поддерживаются. Однако эти меры лишь частично ограничивают возможные способы атак и не заменяют полноценные обновления безопасности. Если систему невозможно обновить до безопасной версии PHP, необходимо ограничить ее доступность из интернета до устранения угроз.