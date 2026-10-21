Из-за угроз кибербезопасности в Латвии не работают сайты критически важных госучреждений
Вечером в среду невозможно зайти на сайты многих критически важных государственных учреждений Латвии. Кабинет министров сообщил, что из-за обнаруженных во всем мире критических уязвимостей программного обеспечения PHP временно приостановлена работа Единой платформы государственных сайтов.
Поэтому попытки открыть, например, сайты полиции, Службы неотложной медицинской помощи или Государственной пожарно-спасательной службы заканчиваются неудачей.
В настоящее время недоступны сайты Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции, Службы неотложной медицинской помощи, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальных вооруженных сил и многих других критически важных государственных учреждений.
При попытке зайти на сайты появляется либо краткое сообщение: "По техническим причинам этот сайт в настоящее время недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, попробуйте позже!", либо страница вообще не открывается.
В Латвии зафиксированы отдельные, преимущественно автоматизированные попытки использовать уязвимости программного обеспечения PHP для атак на информационные системы как частного сектора, так и государственных учреждений. Однако пока эти попытки не увенчались успехом. Об этом в эфире программы Panorāma Латвийского телевидения сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс.
Как сообщает агентство LETA, наблюдавшиеся попытки атак в основном носили автоматизированный характер: их осуществляли боты, настроенные на использование уязвимостей. Хотя пока атаки не были успешными, Тейванс допустил, что злоумышленникам может удасться атаковать какой-либо менее защищенный ресурс. Это станет понятно в ближайшие дни. Он подчеркнул, что в настоящее время кризисной ситуации нет и принимаются превентивные меры, чтобы не допустить ее возникновения.
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По его словам, в Латвии насчитывается около 6000 цифровых ресурсов, которые потенциально могут быть затронуты упомянутыми уязвимостями. В государственном секторе таких ресурсов несколько сотен, и работа с их администраторами ведется в приоритетном порядке. Во всем мире число потенциально уязвимых ресурсов исчисляется миллионами.
Тейванс пояснил, что в данном случае беспокойство вызывает масштаб потенциального воздействия, поскольку PHP широко используется. Под угрозой могут оказаться, например, как интернет-магазины, так и государственные информационные системы.
Говоря об информировании ответственных учреждений, Тейванс отметил, что более подробная предварительная информация от разработчика программного обеспечения стала доступна только сегодня. Как только ее получили, соответствующие учреждения были проинформированы. Администраторы ресурсов активно принимают меры защиты. Некоторые предпочитают полностью закрыть доступ к своим ресурсам, другие вводят менее строгие ограничения, рассказал Тейванс.
Пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня сообщила агентству LETA, что принято решение временно приостановить доступ к Единой платформе государственных сайтов. До устранения уязвимостей будут недоступны сайты ряда государственных и муниципальных учреждений.
В Латвии также временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения Latvijas Radio, а также портала Латвийского общественного СМИ Lsm.lv.