Из-за угроз кибербезопасности в Латвии не работают сайты критически важных госучреждений

Как сообщает агентство LETA, наблюдавшиеся попытки атак в основном носили автоматизированный характер: их осуществляли боты, настроенные на использование уязвимостей. Хотя пока атаки не были успешными, Тейванс допустил, что злоумышленникам может удасться атаковать какой-либо менее защищенный ресурс. Это станет понятно в ближайшие дни. Он подчеркнул, что в настоящее время кризисной ситуации нет и принимаются превентивные меры, чтобы не допустить ее возникновения.