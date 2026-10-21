Небрежное хранение оружия привело к смерти детей в Плявниеках - сотрудник PMLP получил приговор

По версии прокуратуры, обвиняемый знал, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия обязывает соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении оружия, его основных компонентов и боеприпасов. Тем не менее он нарушил положения Закона об обороте оружия и соответствующие правила Кабинета министров. Мужчина оставил в квартире ключи от сейфа, в котором хранились оружие и боеприпасы. Точное место, где находились ключи, в ходе расследования установить не удалось. В результате обвиняемый не обеспечил защиту сейфа от доступа посторонних, и ключи оказались доступны несовершеннолетним - его сыну и однокласснику мальчика. Дети смогли добраться до хранившихся в сейфе оружия и боеприпасов, сообщили в прокуратуре.