Небрежное хранение оружия привело к смерти детей в Плявниеках - сотрудник PMLP получил приговор
Суд приговорил сотрудника Управления по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) к двум годам лишения свободы и 220 часам общественных работ. Его сын в прошлом году в Плявниеках случайно выстрелил из отцовского оружия в друга, а затем выстрелил себе в голову. Оба мальчика погибли.
Прокурор ознакомится с мотивировочной частью полного судебного решения и после этого примет решение, подавать ли апелляционный протест. Во время судебных прений прокурор просила приговорить обвиняемого к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, обвинение мужчине предъявили по двум статьям Уголовного закона - за хранение огнестрельного оружия, его основных компонентов и боеприпасов с нарушением нормативных требований, если это повлекло тяжкие последствия, а также за хранение боеприпасов без соответствующего разрешения. В прокуратуре пояснили, что у мужчины было необходимое разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Однако у него также обнаружили два патрона, предназначенных для другого оружия, на хранение которых разрешения не было.
По версии прокуратуры, обвиняемый знал, что выданное ему разрешение на хранение огнестрельного оружия обязывает соблюдать установленные государством требования безопасности при хранении оружия, его основных компонентов и боеприпасов. Тем не менее он нарушил положения Закона об обороте оружия и соответствующие правила Кабинета министров. Мужчина оставил в квартире ключи от сейфа, в котором хранились оружие и боеприпасы. Точное место, где находились ключи, в ходе расследования установить не удалось. В результате обвиняемый не обеспечил защиту сейфа от доступа посторонних, и ключи оказались доступны несовершеннолетним - его сыну и однокласснику мальчика. Дети смогли добраться до хранившихся в сейфе оружия и боеприпасов, сообщили в прокуратуре.
Читайте продолжение после рекламы
В ходе досудебного расследования было установлено, что один из мальчиков небрежно и неосторожно обращался с оружием, выстрелил в сторону одноклассника, а затем направил ствол себе в лоб и нажал на спусковой крючок. В результате оба ребенка погибли.
До передачи дела в прокуратуру его расследовало Бюро внутренней безопасности (IDB). Ранее ведомство сообщало, что совместно с надзирающим прокурором провело "масштабное расследование, сбор и проверку доказательств для установления фактических обстоятельств произошедшего". В рамках расследования назначили несколько сложных экспертиз, проведение которых потребовало значительного времени. Первоначально фактические обстоятельства происшествия были неясны, однако в ходе следственных действий удалось восстановить распорядок дня детей и установить обстоятельства их гибели.
После завершения расследования было принято решение прекратить уголовный процесс в части, касающейся причинения смерти, поскольку были выявлены "обстоятельства, исключающие возможность уголовного процесса". Уголовно-процессуальный закон предусматривает несколько таких оснований. Например, уголовное преследование невозможно, если лицо, которое должно было бы нести уголовную ответственность, умерло.
Как сообщалось ранее, 7 февраля 2025 года в квартире многоэтажного дома в рижском микрорайоне Плявниеки обнаружили тела двух мальчиков 2012 года рождения. У обоих были огнестрельные ранения.