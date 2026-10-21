После провала на выборах руководство Латвийского крестьянского союза решило уйти в отставку
Правление Латвийского крестьянского союза (LZS) решило уйти в отставку, взяв на себя политическую ответственность за результаты выборов в 15-й Сейм. Входящий в состав Союза зеленых и крестьян (ZZS) Латвийский крестьянский союз оказался в непростой ситуации после того, как объединение не получило ни одного места в парламенте.
Как сообщили агентству LETA в партии, решение об отставке было принято во вторник на заседании правления. При этом нынешнее руководство продолжит работу до партийного съезда, чтобы обеспечить его подготовку и бесперебойную деятельность организации.
Выборы нового правления и председателя партии запланированы на съезде LZS, который предполагается провести в начале следующего года. До этого состоятся региональные конференции, а члены партийных отделений выдвинут кандидатов на руководящие должности.
В настоящее время Латвийский крестьянский союз возглавляет министр экономики Виктор Валайнис. Он был избран председателем партии в 2023 году, а в 2025 году единогласно переизбран на этот пост. Его заместителями являются бывший министр земледелия Арманд Краузе и депутат Сейма Харийс Рокпелнис.
В состав правления также входят Винета Кине, Улдис Аугулис, Каспар Мелнис, Микс Балодис, Хардийс Вентс, Дайнис Каролс, Эдгар Мекшс, Ингуна Паредне и Андрис Равиньш.
Латвийский крестьянский союз является одной из партий, входящих в объединение Союз зеленых и крестьян.
Напомним, что на выборах в 15-й Сейм ZZS не смог получить представительство в парламенте. После этого в руководстве партии начались обсуждения необходимости перемен в работе организации и ее дальнейшего развития.