После провала на выборах руководство Латвийского крестьянского союза решило уйти в отставку

В настоящее время Латвийский крестьянский союз возглавляет министр экономики Виктор Валайнис. Он был избран председателем партии в 2023 году, а в 2025 году единогласно переизбран на этот пост. Его заместителями являются бывший министр земледелия Арманд Краузе и депутат Сейма Харийс Рокпелнис.