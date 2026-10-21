Украденное украинское зерно будут искать и в Латвии: три страны договорились о совместных проверках
Латвия, Украина и Великобритания договорились совместно выявлять сельскохозяйственную продукцию, которая могла быть незаконно вывезена с оккупированных Россией украинских территорий. Для этого страны намерены использовать научные методы, позволяющие проверять происхождение зерна, в том числе при перевозках через латвийские порты и железные дороги.
В среду, 21 октября, министр земледелия Латвии Улдис Аугулис подписал трехсторонний меморандум о создании системы проверки происхождения зерна. Со стороны Украины документ подписывает министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, со стороны Великобритании - парламентский заместитель государственного секретаря Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства баронесса Хейман из Уллока.
Соглашение предусматривает более тесное сотрудничество трех стран для выявления сельскохозяйственной продукции, которая могла быть незаконно присвоена на оккупированных территориях Украины и впоследствии попасть на международный рынок.
Для проверки подозрительных грузов планируется использовать современные научные методы, в том числе изотопный и химический анализ. Они помогут компетентным учреждениям устанавливать происхождение зерна и выявлять возможные нарушения.
"Российская агрессия против Украины не должна становиться возможностью наживаться на сельскохозяйственной продукции, украденной на оккупированных территориях. Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы такое зерно не попадало в международную торговлю под видом продукции другого происхождения", - заявил министр земледелия Улдис Аугулис.
По его словам, для Латвии как транзитного государства особенно важно не допустить использования своих портов и транспортной инфраструктуры для перевозки незаконно полученной в Украине продукции.
Как будут проверять происхождение зерна?
Меморандум предусматривает обмен информацией и опытом между тремя странами, совершенствование методов отбора проб зерна и лабораторных исследований, а также пополнение специальной базы данных подлинными образцами продукции.
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Особое внимание будет уделяться изотопному и химическому анализу, который позволит точнее определять географическое происхождение сельскохозяйственной продукции.
Проверки планируется проводить и на транзитных маршрутах, включая латвийские порты и железнодорожную инфраструктуру.
В Министерстве земледелия подчеркивают, что война России против Украины нанесла огромный ущерб украинскому сельскому хозяйству и создала серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности. Одной из проблем остается возможное незаконное присвоение продукции, выращенной на оккупированных территориях, и ее последующая продажа на мировом рынке.
Соглашение предусматривает сотрудничество до 31 марта 2027 года с возможностью продления по взаимной договоренности сторон.