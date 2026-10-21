Украденное украинское зерно будут искать и в Латвии: три страны договорились о совместных проверках

"Российская агрессия против Украины не должна становиться возможностью наживаться на сельскохозяйственной продукции, украденной на оккупированных территориях. Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы такое зерно не попадало в международную торговлю под видом продукции другого происхождения", - заявил министр земледелия Улдис Аугулис.