Зеленский готов заморозить войну по линии фронта, но выдвинул условие США и Европе
Украина готова остановить боевые действия по нынешней линии фронта, если США и Европа предоставят гарантии, что Россия не возобновит агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду в интервью американскому телеканалу Fox News подтвердил готовность остановить боевые действия по линии фронта. При этом, по его словам, Украине потребуются гарантии безопасности от США и европейских партнеров, которые позволят предотвратить новое российское наступление. Отвечая на вопрос ведущего, рассматривает ли Киев возможность заморозить войну независимо от причин ее начала, Зеленский ответил утвердительно.
"Да. Сейчас нам нужно заморозить [боевые действия], и это реальный способ закончить войну. Мы назовем это перемирием или, как говорит президент Трамп, прекращением убийств. Прекратить и остановить. Это минимум, которого мы сегодня хотим от России, - прекращение [боевых действий] и переговоры", - заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что следующим шагом должно стать обращение к США и европейским партнерам за гарантиями безопасности. После прекращения войны Украине также предстоит восстанавливать страну после масштабных разрушений. "Девять с половиной миллионов наших граждан потеряли свои дома и оказались разбросаны по всему миру", - подчеркнул Зеленский. По его словам, эти люди вернутся и будут заново отстраивать страну.