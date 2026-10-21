Зеленский готов заморозить войну по линии фронта, но выдвинул условие США и Европе

Зеленский отметил, что следующим шагом должно стать обращение к США и европейским партнерам за гарантиями безопасности. После прекращения войны Украине также предстоит восстанавливать страну после масштабных разрушений. "Девять с половиной миллионов наших граждан потеряли свои дома и оказались разбросаны по всему миру", - подчеркнул Зеленский. По его словам, эти люди вернутся и будут заново отстраивать страну.