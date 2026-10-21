Подоходный налог в Латвии: какие изменения одобрила бюджетная комиссия Сейма

Также планируется освободить от подоходного налога компенсации, выплачиваемые религиозными организациями духовному персоналу для покрытия расходов, связанных с исполнением служебных обязанностей, в том числе основных жизненных потребностей. Это будет возможно, если общая сумма таких выплат в течение налогового года не превышает размер необлагаемого минимума, установленного на соответствующий год.