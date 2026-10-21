Подоходный налог в Латвии: какие изменения одобрила бюджетная комиссия Сейма
В Латвии готовят ряд изменений в порядке применения подоходного налога с населения. Планируется увеличить необлагаемые налогом компенсации для волонтеров и служителей религиозных организаций, освободить от налога некоторые подарки и кешбэк, а также упростить заполнение годовых деклараций. Поправки поддержала бюджетная комиссия Сейма, теперь их предстоит рассмотреть парламенту в трех чтениях.
Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) в среду поддержала во втором чтении поправки к закону "О подоходном налоге с населения" (IIN). Они предусматривают совершенствование применения норм закона на практике, уточнение ранее не урегулированных ситуаций и снижение административной нагрузки на налогоплательщиков.
Поправки предусматривают ряд изменений, которые затронут жителей и отдельные категории налогоплательщиков.
Для волонтеров и служителей религиозных организаций лимит компенсации расходов, не облагаемой подоходным налогом, увеличат с 1000 до 3000 евро в год. Кроме того, порядок предоставления компенсаций будет упрощен.
Отдельные лимиты для разных видов расходов больше устанавливаться не будут. Вместо этого введут единый размер компенсации, который не должен превышать 100 евро в день на одного плательщика подоходного налога.
Также планируется освободить от подоходного налога компенсации, выплачиваемые религиозными организациями духовному персоналу для покрытия расходов, связанных с исполнением служебных обязанностей, в том числе основных жизненных потребностей. Это будет возможно, если общая сумма таких выплат в течение налогового года не превышает размер необлагаемого минимума, установленного на соответствующий год.
Что касается подарков, то от подоходного налога освободят также подарки, полученные от супруга или супруги родственника первой степени родства налогоплательщика либо от родственника первой степени родства супруга или супруги налогоплательщика. Например, речь идет о подарках от падчерицы, пасынка, зятя или невестки.
Читайте продолжение после рекламы
Кроме того, доходом не будут считаться денежные средства, зачисленные на платежный счет налогоплательщика в рамках программ лояльности клиентов, то есть кешбэк. Речь идет о суммах, рассчитанных и выплаченных в зависимости от совершенных покупок с использованием платежного инструмента, привязанного к соответствующему счету.
Доходом также не будут считаться деньги, зачисленные на платежный счет в качестве скидки за ранее совершенную оплату товара или услуги.
Депутаты также поддержали предложение Кристапа Криштопанса (LPV) не считать выплатой денежных средств с инвестиционного счета перевод финансовых инструментов и денежных средств с одного инвестиционного счета на другой счет того же владельца, открытый у другого поставщика инвестиционных услуг.
Чтобы снизить административную нагрузку на тех, кто подает годовую декларацию о доходах, планируется также упростить администрирование платежей за программы дополнительного образования по интересам.
Если поставщик таких образовательных услуг предоставит возможность в электронном виде передавать Службе государственных доходов (VID) информацию о платежах налогоплательщика за дополнительное образование ребенка, эти сведения будут использоваться при обработке годовой декларации о доходах. Это означает, что налогоплательщику не придется самостоятельно вносить соответствующие данные в декларацию или прикладывать документы, подтверждающие оплату.
Читайте продолжение после рекламы
Поправки также предусматривают изменения в отношении налоговых льгот на лиц, находящихся на иждивении. Установят требование, согласно которому задекларированное место жительства такого лица должно находиться в Латвии, другом государстве - члене Европейского союза или стране Европейской экономической зоны.
Для плательщиков сниженного патентного сбора планируется сократить срок, по истечении которого можно повторно выбрать этот налоговый режим, если ранее был превышен установленный законом лимит доходов. Вместо нынешних пяти лет этот срок составит два года.
Кроме того, установят срок подачи годовой декларации о доходах в Службу государственных доходов в случаях, когда в течение налогового года изменился статус резидента налогоплательщика и он получил доходы, с которых подоходный налог уплачивается в итоговом порядке.
Законопроект также предусматривает, что Служба государственных доходов не будет возвращать переплату подоходного налога, если ее сумма составляет менее одного евро. Кроме того, уточнят порядок применения подоходного налога к доходам, полученным за рубежом от существенного участия в иностранной компании.
В Министерстве финансов поясняют, что поправки подготовлены с учетом предложений налогоплательщиков, различных учреждений и Службы государственных доходов. Они также предусматривают меры по реализации Плана ограничения теневой экономики на 2024-2027 годы.
Чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен одобрить их в трех чтениях.