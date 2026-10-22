В Латвии вносят важные изменения в порядок оформления согласованного заявления о ДТП
В дальнейшем оформить согласованное заявление о дорожно-транспортном происшествии можно будет проще и быстрее. Это предусматривают поправки к Закону о дорожном движении, которые в третьем – окончательном – чтении поддержала комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике.
Поправки расширяют возможности оформления согласованного заявления и позволяют Государственной полиции в большем числе случаев дистанционно оценивать обстоятельства ДТП, эффективнее используя свои ресурсы. Если происшествие не будет создавать существенной угрозы движению и безопасности людей, водители смогут после получения указаний полиции оформить заявление, не дожидаясь приезда полицейского экипажа.
В дальнейшем его можно будет оформить и в том случае, если в ДТП участвовали более двух транспортных средств, если только Государственная полиция не даст иных указаний. В отдельных ситуациях, например если повреждено имущество третьего лица, дорожная инфраструктура или припаркованный автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия, после связи с полицией и получения ее указаний водитель сможет самостоятельно оформить ДТП. Это позволит быстрее уладить формальности.
Поправки также уточняют, в каких случаях о ДТП необходимо сообщать Государственной полиции. Это нужно делать не только при наличии пострадавших, повреждении имущества третьего лица, участии в происшествии более двух транспортных средств или разногласиях водителей по поводу обстоятельств ДТП, но и если пострадало дикое животное, повреждена дорожная инфраструктура либо есть подозрение, что кто-то из водителей, участвовавших в происшествии, находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Полицию также необходимо уведомить, если повреждения не позволяют участвовавшему в ДТП транспортному средству продолжать движение или если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия.
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Поправки уточняют и то, что лица с правами на управление транспортными средствами категорий TR2, C1E, D1E, C, CE, D и DE могут управлять сельскохозяйственным трактором с прицепом, сменным прицепным оборудованием или агрегатом. Кроме того, в дальнейшем разрешение на участие в дорожном движении будет подтверждать и электронное однодневное разрешение, оформленное в государственной информационной системе тракторной техники и ее водителей. Оно позволит добраться до места прохождения техосмотра.