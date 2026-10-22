В Латвии вносят важные изменения в порядок оформления согласованного заявления о ДТП

Поправки также уточняют, в каких случаях о ДТП необходимо сообщать Государственной полиции. Это нужно делать не только при наличии пострадавших, повреждении имущества третьего лица, участии в происшествии более двух транспортных средств или разногласиях водителей по поводу обстоятельств ДТП, но и если пострадало дикое животное, повреждена дорожная инфраструктура либо есть подозрение, что кто-то из водителей, участвовавших в происшествии, находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Полицию также необходимо уведомить, если повреждения не позволяют участвовавшему в ДТП транспортному средству продолжать движение или если поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия.