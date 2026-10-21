Ринкевич усомнился в решении Сейма предоставить гражданство Латвии ученой из Индии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Сейм пересмотреть обстоятельства принятия закона о предоставлении латвийского гражданства ученой индийского происхождения Дивье Канане Вишванат. Глава государства считает, что решение было принято в срочном порядке без достаточного публичного обоснования, и требует устранить возникшие сомнения.
21 октября Эдгар Ринкевич направил письмо председателю Сейма Дайге Миерине по поводу закона, принятого парламентом 15 октября. Документ, предусматривающий признание Дивьи Кананы Вишванат гражданкой Латвии, был объявлен срочным и рассмотрен в двух чтениях. За придание ему срочного статуса проголосовали более двух третей депутатов.
Президент подчеркнул, что Сейм имеет право принимать отдельные законы о предоставлении гражданства иностранцам. Однако такая процедура принципиально отличается от предусмотренного Законом о гражданстве приема в гражданство за особые заслуги перед Латвией.
По словам Ринкевича, даже в подобных индивидуальных случаях парламент обязан соблюдать принципы качественного законотворчества, тщательно проверять информацию о человеке и оценивать пользу принятого решения для общества.
"Сейм должен убедиться, что в его распоряжении имеются проверенные факты о человеке, который признается гражданином Латвии. Также должна быть полная ясность относительно того, каким образом предоставление гражданства в дальнейшем будет служить интересам латвийского общества в целом", - говорится в письме президента.
Ринкевич обратил внимание, что опубликованные материалы позволяют лишь частично понять обстоятельства принятия закона. В частности, остается неясным, какие именно сведения проверяла ответственная комиссия Сейма и чем обоснована необходимость срочного рассмотрения.
Кроме того, по мнению президента, в публично доступной информации отсутствуют существенные или неотложные обстоятельства, которые оправдывали бы применение срочной процедуры.
При этом статья 75 Конституции Латвии не позволяет президенту потребовать повторного рассмотрения закона, поскольку его срочность была поддержана необходимым большинством депутатов.
Читайте продолжение после рекламы
"Призываю еще 14-й Сейм в течение срока своих полномочий устранить любые сомнения, связанные с принятием закона о признании Дивьи Кананы Вишванат гражданкой Латвии, при необходимости пересмотрев его", - подчеркнул Ринкевич.
Президент также предложил парламенту пересмотреть порядок принятия индивидуальных законов о гражданстве и особенно тщательно оценивать необходимость их срочного рассмотрения.
Несмотря на высказанные замечания, закон будет официально опубликован 22 октября 2026 года в издании Latvijas Vēstnesis в соответствии с требованиями Конституции Латвии.