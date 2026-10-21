Ринкевич усомнился в решении Сейма предоставить гражданство Латвии ученой из Индии

"Сейм должен убедиться, что в его распоряжении имеются проверенные факты о человеке, который признается гражданином Латвии. Также должна быть полная ясность относительно того, каким образом предоставление гражданства в дальнейшем будет служить интересам латвийского общества в целом", - говорится в письме президента.