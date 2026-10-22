Страна ЕС объявила о том, что начинает переговоры с Россией об энергетике
Словакия обсудит поставки российских энергоресурсов на заседании межправительственной комиссии в Москве 26 октября. Переговоры по экономическому, научному и техническому сотрудничеству возобновятся впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Как сообщило МИД Словакии, стороны намерены обсудить энергетику, в том числе атомную, а также сельское хозяйство, экологию, спорт и культуру. «Основной темой станет энергетика и возможность сотрудничества в обеспечении поставок стратегических ресурсов», – заявили в ведомстве. Словацкая сторона также заинтересована в обсуждении поставок газа и продолжении поставок нефти.
В МИД Словакии подчеркнули, что отношения с Россией страна выстраивает с учетом своего членства в Евросоюзе и НАТО и связанных с ним обязательств. При этом, по словам ведомства, Братислава намерена сохранять пространство для диалога.
Словакия по-прежнему закупает российские нефть и газ. Согласно плану Евросоюза, к концу 2027 года страна должна отказаться от российского газа.
Ранее Словакия прекратила военную помощь Украине со стороны государства, однако словацкие компании, в том числе частично принадлежащие государству, продолжают коммерческие поставки боеприпасов и военной техники.