Латвийским таксистам пора волноваться? Bolt запускает систему автономного развоза пассажиров

Планируемая программа объединит автомобили Lucid с программным управлением, платформу NVIDIA Hyperion и комплекс Alpamayo Stack. Bolt и NVIDIA будут адаптировать программное обеспечение для европейских дорог и интегрировать его в автомобили разных производителей, начиная с Lucid. Alpamayo Stack, работающий на платформе NVIDIA Hyperion, сочетает искусственный интеллект и способность к рассуждению с традиционными методами распознавания окружающей обстановки и планирования. Безопасность обеспечит комплекс NVIDIA Halos.