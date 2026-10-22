Латвийским таксистам пора волноваться? Bolt запускает систему автономного развоза пассажиров
Компания Bolt сообщает о том, что готовится приступить к реализации программы автономного вождения в Европе. Первые испытания планируется провести в Мадриде в 2027 году. В дальнейшем важными рынками для внедрения автономных автомобилей могут стать Германия и Франция.
Планы у Bolt грандиозные: к 2035 году вывести 100 000 автономных автомобилей на европейский рынок и на рынки других стран региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).
"Bolt, NVIDIA и Lucid объединяют технологии из разных частей глобальной цепочки поставок в единый продукт для европейских городов. Цель – создать сервис автономных пассажирских перевозок, который можно будет расширять за рамки отдельных программ и распространять на автомобили разных производителей и новые рынки", - утверждает эстонская компания.
Программу в Мадриде планируют запустить в 2027 году на автомобилях Lucid. После получения разрешений от надзорных органов машины сначала будут собирать данные в реальных дорожных условиях. Это поможет разрабатывать и проверять технологии автономного вождения.
Планируемая программа объединит автомобили Lucid с программным управлением, платформу NVIDIA Hyperion и комплекс Alpamayo Stack. Bolt и NVIDIA будут адаптировать программное обеспечение для европейских дорог и интегрировать его в автомобили разных производителей, начиная с Lucid. Alpamayo Stack, работающий на платформе NVIDIA Hyperion, сочетает искусственный интеллект и способность к рассуждению с традиционными методами распознавания окружающей обстановки и планирования. Безопасность обеспечит комплекс NVIDIA Halos.
Разработкой и выводом на рынок европейского сервиса автономных пассажирских перевозок займется подразделение Bolt Autonomous Driving Solutions. "Автономное вождение изменит то, как люди передвигаются по городам, и Европа должна сыграть важную роль в формировании этого будущего", – заявил президент Bolt и руководитель направления автономного вождения Евгений Кабанов.